The Walking Dead traerá de vuelta a uno de sus grandes villanos

MADRID, 15 Dic. (CulturaOcio) -

El universo The Walking Dead continúa expandiéndose. Además de estrenar en febrero los seis episodios adicionales de la temporada 10, y de continuar con sus dos spin off, Fear TWD y World Beyond, la franquicia contará con un nuevo proyecto centrado en uno de sus villanos.

"Estamos trabajando en algo sobre uno de los grandes villanos de The Walking Dead", dijo Scott Gimple, director de contenido, durante The Walking Dead Holiday Special.

Por el momento se desconoce de qué villano se trata. El Gobernador (David Morrissey), Gareth (Andrew J. West), Alpha (Samantha Morton) y Beta (Ryan Hurst) de los Susurradores han muerto. Por el momento el único antagonista que queda vivo es Negan (Jeffrey Dean Morgan).

AMC ya ha terminado la producción de Here's Negan, uno de los seis nuevos capítulos de la temporada 10. El episodio está inspirado en el cómic homónimo y revela el origen nunca antes contado de Negan, que se remonta a la época antes del apocalipsis zombie. La entrega también presentará a la esposa de Negan, Lucille, que será interpretada por Hilarie Burton Morgan.

Hurst, quien interpretó a Beta en las temporadas 9 y 10 de The Walking Dead, insinuó que la historia de origen de su personaje saldrá a la luz en Tales of the Walking Dead. La ficción creada por Gimple traerá de vuelta a algunos personajes muertos y contará historias completamente nuevas con personajes del pasado.

Morrissey, quien dio vida al Gobernador, ha expresado anteriormente su intención de regresar a The Walking Dead. El actor ha hecho referencia a The Rise of the Governor, The Road to Woodbury y The Fall of the Governor; obras de Robert Kirkman nunca antes plasmadas en la versión televisiva.