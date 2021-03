The Walking Dead 10x19: Seth Gilliam justifica el gran pecado del padre Gabriel

The Walking Dead: Seth Gilliam justifica el gran pecado del padre Gabriel

El padre Gabriel ha sido el gran protagonista de One More, nuevo episodio de The Walking Dead. En el capítulo 10x19 el personaje muestra su lado más oscuro, y el actor Seth Gilliam ha explicado las razones detrás del comportamiento del superviviente.

Gabriel y Aaron se encuentran con un hombre llamado Mays, que desarma a Aaron y obliga al superviviente y a Gabriel a jugar a la ruleta rusa. Tras convencer a Mays de que puede cambiar y explicarle cómo viven en paz en Alexandria, el hombre baja la guardia, y es entonces cuando Gabriel lo asesina golpeándolo con la protésis de Aaron.

"Creo que lo consideró desde el principio más una amenaza que alguien en quien se puede confiar en una comunidad donde los niños corren libres y las cosas se comparten. Creo que Gabriel tomó esa decisión bastante pronto", dijo Gilliam a Entertainment Weekly.

"No creo que él previera tener que jugar a la ruleta rusa, pero creo que eso lo llevó al límite, que alguien le haga eso a otras personas, que alguien pusiera a otras personas en esa posición, está más allá de la esperanza. Gabriel tomó una decisión y la llevó a cabo", explicó el actor de The Walking Dead.

Gilliam también desveló si le parecía una buena decisión. "Creo que para Gabriel lo fue. No creo que haya dudado al respecto. Creo que sí, es la decisión correcta. El tipo es un peligro, el tipo es una amenaza, el tipo es inestable, el tipo está demasiado herido. Ha sido herido sin remedio", esgrimió en defensa de su personaje.

Al igual que los espectadores, Aaron se muestra muy sorprendido ante esta decisión de su compañero. "Creo que es algo perdonable, pero esto hará que Aaron se cuestione el tipo de hombre que Gabriel es", explicó Ross Marquand a ComicBook.com.