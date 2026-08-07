The Girls, la serie documental de Khloé Kardashian y sus amigas, ya tiene fecha de estreno en Disney+ - DISNEY+

MADRID, 7 Ago. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de Las Kardashian, que acumula ya siete temporadas, Khloé, una de las hermanas más mediáticas de la familia, lanza también su propia serie. Con el título de The Girls, la producción sigue el círculo más íntimo de la 'celebrity' y llegará a Disney+ el próximo 9 de septiembre.

La docuserie ha lanzado su tráiler oficial, en el que "las chicas" de Khloé se enfrentan a una verdadera prueba de amistad. Con apenas un minuto y medio de duración, el adelanto da inicio con la menor de las Kardashian planteandose si su vínculo con sus "amigas de toda la vida" es mutuo. Es entonces cuando el vídeo te presenta una a una a sus seis amigas, pero no "todas se lleven genial".

"Yo no voy a escoger bando", confiesa Khloé tras mostrar fragmentos de enfrentamientos entre las chicas. Finalmente el adelanto muestra como el grupo se desenvuelve en un "círculo exclusivo" en el que guardan "un montón de secretos".

DESAFÍOS DE LA EXPOSICIÓN MEDIÁTICA

The Girls: un proyecto de Khloé Kardashian se adentra en la vida de la modelo para seguir a sus amigas más cercanas, un grupo de mujeres ambiciosas que afrontan los desafíos de la exposición mediática. Entre éxitos profesionales, retos familiares, fiestas de lanzamiento y decisiones que pueden marcar el rumbo de sus vidas, su amistad con Khloé es el vínculo que las une. Pero, a medida que se conocen mejor, comienzan a surgir tensiones inesperadas que pondrán a prueba su amistad.

La serie está protagonizada por la propia Khloé, Natalie Halcro, Khadijah Haqq, Malika Haqq, Yris Palmer, Olivia Pierson y Nicole Williams English. Kardashian también ejerce como ejerce como productora ejecutiva junto a Julie Pizzi, Farnaz Farjam, Nicole Blais y Lauren Goldstein.