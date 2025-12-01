A pesar de las atroces críticas, la serie de Kim Kardashian, Todas las de la ley, renovada - HULU

MADRID, 1 Dic. (CulturaOcio) -

Todas las de la ley (All Fair), el televisivo drama legal de Kim Kardashian creado por Ryan Murphy, ha sido renovado por una temporada 2 en Hulu antes incluso del final de su primera entrega.

Según informa Deadline, Hulu ha dado luz verde a una segunda temporada de Todas las de la ley. Y es que, pese a las demoledoras críticas desde su estreno el pasado 4 de noviembre, se convirtió en uno de los mayores lanzamientos de una ficción original de la compañía, acumulando 3,2 millones de visualizaciones a nivel mundial tras tres días en streaming.

La propia Kardashian respondió recientemente a las críticas hacia la ficción, haciendo gala de su sentido del humor en Instagram: "¿Has visto la serie más aclamada del año por la crítica? Todas las de la ley está disponible en @hulu y @disneyplus".

Cabe recordar que Todas las de la ley recibió críticas durísimas, llegando a calificarla incluso como la peor serie de todos los tiempos con la peor interpretación de todas. Sin embargo, este tipo de reseñas suscitó el interés de la audiencia en la serie, consiguiendo impulsarla hasta el primer puesto en el Top 15 de Hulu, donde se mantuvo durante los tres primeros días.

Asimismo, la serie de nueve episodios entró, además, en el Top 15 de series de televisión de Luminate durante la semana de su estreno, acumulando 2,61 millones de horas de reproducción en Estados Unidos del 31 de octubre al 6 de noviembre, según los datos proporcionados por la compañía.

En la semana del 7 al 13 de noviembre, con el estreno de su cuarto episodio, Todas las de la ley escaló del puesto 15 al 13, acumulando 3,85 millones de horas de reproducción y 1,33 millones de visualizaciones, la cuarta mayor cifra de la semana, únicamente por detrás de All Her Fault, Muerte por un rayo y Pluribus.

Durante la semana del 14 al 20 de noviembre, con el lanzamiento del quinto episodio, la serie alcanzó 636.059 visualizaciones, manteniéndose en el puesto 13, según Luminate. Llegados a este punto, cabe señalar que durante la premiere de Todas las de la ley en Los Ángeles, Murphy explicó que la serie surgió gracias a Dana Walden, copresidenta de Disney Entertainment.

"Esta serie comenzó gracias a Dana Walden, como ha sucedido con todo en mi carrera durante los últimos 20 años", confesó Murphy a Deadline. "Comenzó porque dije que realmente quería conocer a Kris Jenner y Kim Kardashian. Dana organizó una cena y yo hice algo que nunca había hecho en mi carrera: presenté una propuesta de reality", añadió el responsable junto a Ian Brennan de la antología Monstruos en Netflix.

Pese a que la idea terminó de cuajar durante la propuesta, Jenner le sugirió a Murphy que, en lugar de un reality, escribiera un papel guionizado para Kim. Esto derivó en que Kardashian participara en American Horror Story: Delicate, donde interpretó a Siobhan Corbyn, y posteriormente encarnara a Allura Grant, la protagonista de Todas las de la ley.

En la serie, Grant, junto a un grupo de abogadas especializadas en divorcios, decide abandonar el bufete dominado por hombres en el que trabajaban para fundar su propio despacho. Creada por Murphy junto con Joe Baken y Jon Robin Baitz, la ficción cuenta también en su reparto con Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka y Sarah Paulson.