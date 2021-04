The CW quiere un cameo del Superman de Henry Cavill en el Arrowverso

MADRID, 13 Abr. (CulturaOcio) -

Aunque el Snyder Cut ha sido un éxito, lo cierto es que hay muchas incógnitas alrededor del futuro de varios de los protagonistas Liga de la Justicia. Dando por hecho que Warner no tiene pensado retomar el SnyderVerse, la continuidad de algunos de los actores en DC como Henry Cavill o Ben Affleck está en el aire. Ahora bien, eso no impide que The CW tenga ideas para traer a alguno de los superhéroes cinematográficos al Arrowverso, como Superman.

El canal estaría pensando en repetir un movimiento similar al de la aparición del Flash de Ezra Miller en 'Crisis en las Tierras Infinitas', aunque esta vez con el Hombre de Acero de Henry Cavill.

Según ha comentado Daniel Ritchman, un periodista que suele filtrar información sobre cine y series de superhéroes, en su cuenta de Patreon, el canal estaría buscando la manera de que el actor de 'The Witcher' retomase su papel de Clark Kent a modo de cameo. Al haber un multiverso, no sería nada descabellado, especialmente teniendo en cuenta el precedente de Miller.

No obstante, no hay confirmación de que su presencia en el Arrowverso haya tomado forma, lo que hace que toque coger la información con pinzas. El futuro de Cavill como Superman es aún un misterio, sobre todo, desde que se supo que J. J. Abrams tiene pensado hacer un reboot del Hombre de Acero que podría contar o no con la presencia del actor británico.