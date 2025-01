La teoría de El juego del Calamar 2 que revela la relación del Líder y el capitán

MADRID, 5 Ene. (CulturaOcio) -

El final de la temporada 2 de El juego del Calamar ha dejado grandes incógnitas para sus próximos episodios sobre las que los fans no han tardado en elucubrar. Ahora, una teoría sobre el desenlace de la serie de Netflix parece arrojar luz sobre la relación que el gran antagonista de la ficción, el Líder, podría mantener con un misterioso y traicionero personaje.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La seguna temporada arranca con el detective Hwang Jun-ho intentando dar con la isla en la que se celebran los juegos. En esta tarea cuenta con la ayuda del capitán Park, el hombre que le salvó la vida cuando cayó al mar tras el disparo de su hermano, el Líder, en el capítulo final de la primera entrega. Juntos, habían estado peinando en vano durante dos años distintas islas en busca de alguna pista sobre el macabro concurso.

Cuando su camino se cruza con el de Gi-hun, el jugador 456, va en su busca esperando obtener más información sobre el concurso que orquesta su hermano. Tras dar con el protagonista y aliarse con él, ideando una estrategia para hallar la localización de la isla, ponen su plan en marcha, viajando con un equipo de mercenarios armados pagados por el protagonista en el barco del capitán para actuar en cuanto confirmen dónde está la isla del concurso.

Sin embargo, el final de la seguna temporada revela que el marinero realmente no trataba de ayudarles, sino todo lo contrario: intentaba por todos sus medios desbaratar sus planes. La filtración del localizador de Gi-hun o la incapacidad de encontrar una isla para un experimentado capitán eran pequeños detalles que sugerían que dicho personaje escondía un oscuro secreto tras su afable apariencia.

UN SECUAZ ENCUBIERTO

A pesar de que no se haya confirmado, todo apunta a que, de alguna forma, Park trabaja para los organizadores del juego del calamar. Una teoría apunta a que podría ser el distribuidor de la organización clandestina de comercio de órganos a la que algunos soldados del concurso pertenecen.

No obstante, esta teoría no daría respuesta a por qué el marinero ha estado dos años desorientando al detective ni revelaría el motivo por el que Park no ha matado a Jun-ho en todo este tiempo. Teniendo esto en cuenta, otra hipótesis sí que parece acercarse más a lo que podría estar haciendo el capitán y qué papel juega en la trama.

Circula por las redes la teoría de que el capitán Park realmente responde a las órdenes de el Líder, quien tras disparar en el hombro a su hermano, habría tratado de salvar su vida enviando al marinero en su ayuda y posteriormente, frustrar todos sus planes. Así, el organizador de el juego del calamar habría sido capaz de mantener a raya a su hermano mientras se celebraba una nueva y cruenta edición del concurso.

Con todo, cabe la posibilidad de que ambas teorías sean ciertas al mismo tiempo y que el marinero hubiese estado trabajando distribuyendo los órganos y que, cuando el detective sufrió el disparo, el Líder le ordenase cuidarlo y vigilar sus movimientos, para mantener oculta la localización en la que se celebra el juego del calamar.

Para conocer el desenlace de la historia, los fans tendrán que esperar a que la tercera y última tanda de episodios se estrene en Netflix. Recientemente, la compañía publicó (y rápidamente eliminó) en su cuenta de Corea del Sur un tráiler que desvelaba accidentalmente la fecha de estreno de los capítulos finales, el 27 de junio de 2025.