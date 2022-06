¿Habrá temporada 4 de Quién mató a Sara en Netflix?

MADRID, 20 May. (CulturaOcio) -

¿Quién mató a Sara? se estrenó en 2021 y se convirtió en un éxito en Netflix. Tras el estreno de la tercera entrega del thriller, los fans ya se preguntan si habrá una cuarta temporada.

Por el momento la ficción no ha renovado por una cuarta entrega. Cabe destacar que Netflix se ha referido en Twitter a la tercera entrega como la temporada final. A esto se suma que la tercera entrega cierra la trama, dejando poco espacio a más episodios.

Podría ser posible que la tumba que Reinaldo mencionó fuera un señuelo, así como que Sara sobreviviera a las heridas. Sin embargo, parece poco probable cualquiera de estas teorías.

"It was really us..."



The final season of Who Killed Sara? is now on Netflix pic.twitter.com/YROaSv2rLu