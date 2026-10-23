La temporada 3 de Veteranos contra el crimen llega a COSMO - COSMO

MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

COSMO estrena la tercera temporada de Veteranos contra el crimen este lunes 26 de octubre a las 20:00 horas. Esta comedia policiaca, que combina misterio, humor y un choque generacional, regresará con la emisión de un doble episodio diario de lunes a viernes. Además, todas las entregas anteriores ya se pueden disfrutar a la carta en su plataforma COSMO ON.

En los nuevos capítulos, los agentes Edwin Bremer (Tilo Prückner) y Günter Hoffmann (Wolfgang Winkler), dos policías retirados de más de 70 años, vuelven al servicio en Colonia-Mülheim. Junto a su disciplinada jefa, Vicky Adam (Katja Danowski), y el joven aspirante Hui Ko (Aaron Le), demostrarán que el instinto de un buen investigador no tiene edad.

"Edwin se recupera de un infarto, aunque ni siquiera desde el hospital es capaz de mantenerse alejado de una investigación. Basta con que Hui Ko le hable de un nuevo caso para que vuelva al trabajo. A partir de ahí, él y Günter tendrán que enfrentarse a casos cada vez más inquietantes. Un misterioso disparo durante una competición deportiva, un atraco bancario donde el dinero se desvanece, la desaparición de un niño durante una visita al zoo o una serie de ataques contra jóvenes futbolistas que aspiran a convertirse en profesionales son algunos de ellos", reza la extensa sinopsis de la nueva entrega.

La serie utiliza el humor para reivindicar la experiencia de los mayores y la eficacia de los métodos tradicionales. De este modo, la ficción conecta con debates muy actuales como el relevo generacional, la falta de personal en el sector público y el papel de la tercera edad en la sociedad actual.

El éxito de la producción se apoya en las grandes interpretaciones de Tilo Prückner y Wolfgang Winkler. Ambos actores son dos leyendas de la televisión alemana gracias a sus papeles en las míticas series policiacas germanas Polizeiruf 110 y Tatort, emitidas desde la década de 1970.

Veteranos contra el crimen se ríe de sus manías y contradicciones, pero también reivindica su oficio, su mirada y una forma de entender el trabajo policial que parece pasado de moda, pero sigue siendo tremendamente eficaz.