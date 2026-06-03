Crímenes, humor y un gran choque generacional: Veteranos contra el crimen llega a COSMO el 8 de junio - COSMO

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

Veteranos contra el crimen, comedia policíaca sobre dos detectives retirados que deben volver al servicio, llega a Cosmo el 8 de junio. La ficción alemana protagonizada por Tilo Prückner y Wolfgang Winkler arrancara su emisión en el canal a las 20 horas del próximo lunes con el inicio de su primera temporada.

La serie, estrenada en 2015, cuenta con siete temporadas y más de 80 episodios que combinan crímenes y humor con un gran choque generacional. Veteranos contra el crimen arranca con doble episodio y una premisa clara: si el delito no tiene edad, el instinto de un buen detective tampoco.

Todo comienza cuando la comisaría de Colonia-Mülheim, Alemania, se encuentra desbordada al no contar con un equipo de policías disponibles. Justo en ese momento un antiguo caso resurge y el jefe de policía Plocher (Michael Prelle) lanza una propuesta desesperada: recurrir a los detectives que llevaron la investigación en su día.

Se trata de Edwin Bremer (Prückner) y Günter Hoffmann (Winkler), dos policías jubilados de más de 70 años, con métodos poco ortodoxos, una afilada intuición y muy poca paciencia para los protocolos modernos.

UN CASO CURIOSO PARA UN EQUIPO QUE LO ES AÚN MÁS

La primera temporada de Veteranos contra el crimen deja claro que aquí no hay casos rutinarios. Y ciertamente tampoco lo es su equipo, que está compuesto, además de los jubiliados Bremer, un lobo solitario, y Hoffmann, un hombre de familia, por la disciplinada Vicky (Katja Danowski) y el joven meritorio Hui Ko (Aaron Le), que hace como puente entre generaciones.

La ficción explora las diferencias generacionales alejándolas de su perspectiva negativa para comprenderlas como una forma de colaboración e integración. Además, la nueva comedia de Cosmo también aborda otros temas como la falta de personal en el sector público o el papel de los mayores en una sociedad cada vez más envejecida.

La primera temporada de Veteranos contra el crimen estrenará sus capítulos de lunes a viernes a partir del lunes 8 de junio. Su segunda temporada comenzará a emitirse el viernes 12 de junio en el mismo horario de las 20 horas.