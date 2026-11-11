Archivo - La temporada 2 de The Librarians: El último capítulo llega a SciFi - SCIFI - Archivo

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

Este jueves 12 de noviembre a las 22:00 horas SciFi estrena los dos primeros episodios de la segunda temporada de The Librarians: El último capítulo. Bajo la premisa "Ten cuidado con lo que deseas", los Bibliotecarios se enfrentarán, en esta nueva entrega, a sus miedos más profundos y a sus peores pesadillas.

The Librarians: El último capítulo es el spin off de The Librarians, la serie de fantasía creada por John Rogers (Transformers) y emitida entre 2014 y 2018. Dean Devil (Independence Day) ejerce como showrunner y guionista de la serie, y como productor ejecutivo junto con Marc Roskin (Sleepy Hollow), Rachel Olschan-Wilson (Geostorm) y Noah Wyle (Friends).

La ficción sigue los pasos de Vikram, un bibliotecario que queda atrapado en una línea temporal que no conoce y que debe dejar atrás su actitud de lobo solitario para convertirse en un verdadero miembro del grupo. En su camino se cruza con Lysa y Connor, dos personajes que afrontan la inesperada realidad de convertirse en nuevos Bibliotecarios. Junto a ellos también está Charlie, que se enfrenta a la responsabilidad de ser la única Guardiana del equipo.

Para complicar aún más las cosas, el grupo se topa con Merlín, el mago más famoso de todos los tiempos, quien pone a prueba los cimientos de la Biblioteca y los tienta a romper la regla fundamental que prohíbe utilizar la magia.

LOS BIBLIOTECARIOS SE ENFRENTAN A NUEVOS DESAFÍOS

"El equipo investigará una serie de extraordinarios misterios mágicos, desde un inexplicable brote de ira en un internado internacional y un genio que concede deseos en Belgrado, hasta la desaparición de varios banqueros relacionada con una nueva y siniestra versión de Peter Pan.

Por el camino, se encontrarán con concursos de cocina encantados, artefactos mágicos, hechizos que intercambian cuerpos, un misterioso teléfono de juguete, marionetas con vida propia y mensajes enviados a través del tiempo", adelanta la sinopsis de esta segunda temporada, que contará con 12 capítulos.

The Librarians: El último capítulo está protagonizada por Callum McGowan (Jamestown) como Vikram Chamberlain, Jessica Green (Piratas del Caribe: La venganza de Salazar) como Charlie Cornwall, Olivia Morris (The Head) como Lysa Pascal y Bluey Robinson (Cats) como Connor Green. Además, a ellos se suma Christian Kane (Recién casados), que retomará el papel de Jacob Stone.