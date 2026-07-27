Dean Devlin presentará las nuevas temporadas de The Ark y The Librarians en San Diego Comic-Con de Málaga - SYFY

MADRID, 27 Jul. (CulturaOcio) -

El guionista, productor y director Dean Devlin asistirá a San Diego Comic-Con Málaga 2026, la segunda edición europea oficial de la convención de cultura pop más influyente del mundo. El director de Las reglas del juego, presentará las nuevas temporadas de las series de The Ark y The Librarians: el próximo capítulo, que llegarán a SYFY este otoño.

Durante el evento, Devlin participará en un panel exclusivo y una sesión de preguntas y respuestas, además de otras actividades promocionales dedicadas a dos de los estrenos más esperados del canal, ambos previstos para este otoño: La temporada tres de The Ark, que sigue a la tripulación de una nave espacial, y la segunda temporada de The Librarians: el próximo capítulo, que se centra en un bibliotecario atrapado en una línea temporal que no conoce.

"Me emociona profundamente la increíble comunidad internacional de seguidores que han construido nuestras series", comenta Devlin en un comunicado oficial. El director señala también que sus producciones han ayudado a las personas a superar "momentos difíciles ofreciéndoles una vía de escape hacia otro mundo". Así, el cineasta expresa que "el próximo capítulo en SYFY España tiene un significado muy especial".

🇪🇸 @Dean_Devlin productor y guionista de Stargate, Godzilla y más, llega de la mano de SYFY a San Diego Comic-Con® Málaga. ¡Qué ganas de verle!



🇬🇧 Dean Devlin, producer and screenwriter of Stargate, Godzilla, and more, is coming to SDCC Málaga with SYFY. Can't wait to see him! pic.twitter.com/HbHXpremd6 — San Diego Comic-Con Málaga (@comicconmalaga) July 27, 2026

UNA AMPLÍA TRAYECTORIA

Además, Dean Devlin es CEO de Electric Entertainment y responsable de grandes éxitos cinematográficos como Independence Day, Stargate y Godzilla. Es creador, productor ejecutivo y co-showrunner de The Ark de SYFY, showrunner de The Librarians: el próximo capítulo y productor ejecutivo de exitosas series como The Librarians, Leverage, Leverage: Redemption, Almost Paradise y The Outpost.

Sobre The Ark, la tercera temporada sigue a la capitana Garnet y parte de su valiente equipo cuando regresan al espacio con la esperanza de encontrar a otros supervivientes de la Tierra. Por su parte, el resto del equipo permanece en su nueva colonia cuando un inquietante descubrimiento hace que todos se pregunten qué secretos esconde este nuevo planeta y hasta qué punto es realmente seguro.

Por otro lado, The Librarians: el próximo capítulo sigue los pasos de Lysa y Connor, que se enfrentan a las inesperadas realidades de convertirse en nuevos Bibliotecarios. Mientras, Charlie lucha con la enorme responsabilidad de ser el único Guardián del equipo, y Vikram debe dejar atrás su actitud de lobo solitario para convertirse en un verdadero miembro del grupo.