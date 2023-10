La temporada 3 de La Rueda del Tiempo cambiará a una de sus actrices

MADRID, 11 Oct. (CulturaOcio) -

Ya se ha confirmado que La rueda del tiempo, serie de Amazon Prime Video, tendrá una tercera temporada. La nueva entrega llegará con cambios importantes, ya que un icónico personaje será interpretado por una nueva actriz.

La página especializada WOT Series desveló que Lolita Chakrabarti ha sido sustituida por Rina Mahoney para el papel de Marin al'Vere en la tercera temporada. Chakrabarti ya apareció como Marin al'Vere, la madre de Egwene, en el primer capítulo de la temporada 1. Marin apareció por última vez durante la escena final de dicho capítulo, cuando vio a Egwene abandonar Dos Ríos junto con los Ta'veren, Moraine y Lan para embarcarse en un viaje a la Torre Blanca.

El publicista de Chakrabarti explicó a WOT Series por qué la actriz no regresará en la temporada 3. "Debido a un choque de calendarios con sus proyectos en el West End y en Broadway como dramaturga, lamentablemente no pudo continuar con su papel de Marin al'Vere en La rueda del tiempo", señaló. Por su parte, Rina Mahoney ha participado anteriormente en producciones como Happy Valley, Miércoles de Netflix o This England.

En febrero de 2021, The Times afirmó que Lolita Chakrabarti tendría un papel más importante en la temporada 3 como Marin al'Vere. Aún se desconoce el rol exacto del personaje, pero los libros de La rueda del tiempo podrían arrojar algo de luz sobre su regreso. Después de que la temporada 2 concluyera el arco del Cuerno de Valere de los libros, el showrunner Rafe Judkins confirmó que la temporada 3 se centrará en el cuarto libro de la serie, El ascenso de la Sombra.

El ascenso de la Sombra sigue a Rand (también conocido como el Dragón Renacido) mientras viaja a Aiel Waste, a la vez que otros personajes se embarcan en un camino de regreso a casa en Dos Ríos. Dos Ríos es el hogar de Egwene, Mat, Rand, Perrin y Nynaeve. El regreso a este lugar prepara el terreno para un emotivo reencuentro entre los Ta'veren y sus familiares. Sin embargo, en los libros Egwene no se unió al viaje de regreso a Dos Ríos y solo viajaron Perrin, Loial y Faile.

Además de este recast, WOT Series también ha desvelado que en la temporada 3 volverán Maria Doyle Kennedy como Ila, Narinder Samra como Raen y Daryl McCormack como Aram. Por el momento, la temporada 3 no tiene fecha de lanzamiento.