La temporada 2 de Poquita fe ya tene fecha de estreno en Movistar Plus+

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

La esperada temporada 2 de Poquita fe, la serie protagonizada por Raúl Cimas y Esperanza Pedreño, llegará a Movistar Plus+ el próximo 25 de septiembre. A lo largo de ocho episodios, la nueva entrega abordará la crisis de pareja de Berta y José Ramón... que tendán que enfrentarse a la odisea que supone buscar piso en la actualidad.

La serie creada por Pepón Montero y Juan Maidagán se presentará este viernes 5 de septiembre en el FesTVal de Vitoria. "Una mudanza obligada y muy poquita fe en encontrar un nuevo hogar", narra el mensaje que acompaña a la publicación de la plataforma sobre el anuncio de la fecha de estreno.

"Han pasado tres meses. Con la crisis de pareja aún por resolver, a Berta y José Ramón los echan del piso. Después de mucho buscar, uno del barrio les ofrece por un módico precio un piso al lado del que tenían, pero hasta dentro de seis meses no se queda libre. Deciden esperar y, durante ese tiempo, irse a vivir con los suegros.

Un día llega la cuñada, que también se ha quedado sin casa y que se instala allí con ellos. Convivir con la familia, sea política o propia, es una prueba de fuego para cualquier pareja. Y Berta y José Ramón, ya lo hemos visto, no son los más preparados para superar pruebas de fuego", reza la sinopsis oficial de la ficción, Ganadora del Premio Ondas y del Feroz a la Mejor serie de comedia .

Aparte de Cimas (La hora chanante) y Pedreño (Camera Café) la temporada 2 de Poquita fe vuelve a contar en su reparto con Julia de Castro (La virgen roja), Marta Fernández Muro (La comunidad), Chani Martín (Historias lamentables), María Jesús Hoyos (Aquí no hay quien viva), Juan Lombardero (Aquí no hay quien viva), Pilar Gómez (Tarde para la ira) y Enrique Martínez (Los hombres de Paco), entre otros. Por otro lado se añaden otros nombres como el Eduardo Antuña (¿Qué fue de Jorge Sanz?).