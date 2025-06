Raúl Cimas y Esperanza Pedreño, en la calle en el teaser de la temporada 2 de Poquita fe, que llega en septiembre

Mudanza y crisis de vivienda en el teaser de la temporada 2 de Poquita fe, que llega en septiembre a Movistar Plus+ - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Poquita fe, la aclamada comedia protagonizada por Raúl Cimas y Esperanza Pedreño, llegará en septiembre a Movistar Plus+. Y para ir calentando motores la ficción de ocho episodios creada por Pepón Montero y Juan Maidagán ha lanzado un primer avance en el que Berta y José Ramón deben hacer frente a uno de los grandes problemas de la actualidad... Buscar piso en Madrid.

"Nos echaron del piso", explica José Ramón, al que interpreta Cimas, al principio del avance de escasos cuarenta segundos de duración. A continuación se puede ver a la pareja viendo un piso abarrotado por otras personas.

Ante la imposibilidad de encontrar un nuevo hogar por su cuenta, José Ramón y Berta, encarnada por Pedreño, no tienen más remedio que irse a casa de sus padres. Tras la negativa de la madre de José Ramón porque "tiene una mosca en casa", la pareja se muda a casa de los padres de Berta. Una convivencia que no va a ser fácil para nadie cuando se empiecen a sumar otros pintorescos personajes como la cuñada, Pilar y hasta un compañero de trabajo, que no ayuda demasiado.

La crisis de la vivienda ha llegado a Berta y José Ramón. La segunda temporada de #PoquitaFe, y la mudanza, llegan en septiembre. pic.twitter.com/BTPDzPGJp5 — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) June 26, 2025

Montero y Maidagán, creadores de la serie que se alzó con el premio Feroz a mejor serie de comedia en 2023 y 2024, afirman que "Berta y José Ramón son la pareja protagonista de Poquita Fe, pero podían ser cualquiera. Y, como cualquiera, van a tener que tirar de los padres, de la amiga, del vecino, del compañero de trabajo... Veremos cómo acaba la cosa".

Junto al primer avance, la plataforma también ha publicado las primeras imágenes de esta segunda temporada. En ellas se puede vislumbrar que la convivencia de Berta y José Ramón con todos lo demás va estar llena de risas... y también disgustos.

No tenemos dudas: los que más van a sufrir el fin del verano serán Berta y José Ramón. Menos mal que nosotros tenemos #PoquitaFe en septiembre. pic.twitter.com/zWdXhXgKpz — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) June 26, 2025

"Han pasado tres meses. Con la crisis de pareja aún por resolver, a Berta y José Ramón los echan del piso. Después de mucho buscar, uno del barrio les ofrece por un módico precio un piso al lado del que tenían, pero hasta dentro de seis meses no se queda libre. Deciden esperar y, durante ese tiempo, irse a vivir con los suegros.

Un día llega la cuñada, que también se ha quedado sin casa y que se instala allí con ellos. Convivir con la familia, sea política o propia, es una prueba de fuego para cualquier pareja. Y Berta y José Ramón, ya lo hemos visto, no son los más preparados para superar pruebas de fuego", reza la sinopsis oficial de la nueva entrega de la serie.

Aparte de Cimas (La hora chanante) y Pedreño (Camera Café) Poquita fe vuelve a contar en su reparto con Julia de Castro (La virgen roja), Marta Fernández Muro (La comunidad), Chani Martín (Historias lamentables), María Jesús Hoyos (Aquí no hay quien viva), Juan Lombardero (Aquí no hay quien viva), Pilar Gómez (Tarde para la ira) y Enrique Martínez (Los hombres de Paco), entre otros. Por otro lado se añaden otros nombres como el Eduardo Antuña (¿Qué fue de Jorge Sanz?). La serie original de Movistar Plus+ está dirigida por Montero.