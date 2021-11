La temporada 6 de Outlander ya tiene fecha de estreno

MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

La producción de la temporada 6 de Outlander se retrasó debido a la pandemia de coronavirus, pero la serie basada en las novelas de Diana Gabaldon pronto volverá a la pequeña pantalla. Starz ya ha fijado la fecha de estreno de la nueva entrega: 6 de marzo de 2022.

Tal como señala Deadline, la fecha fue revelada por Gabaldon en la presentación del noveno libro de la saga, titulado Go Tell the Bees That I Am Gone (Ve y dile a las abejas que he partido). La ficción llegará a Starz con un primer episodio especial de 90 minutos de duración.

In honor of #WorldOutlanderDay, I’m excited to announce that #Outlander Season 6 has officially wrapped and is coming your way in early 2022 with a 90-minute premiere episode! pic.twitter.com/q0RV8QEFEv — Outlander Premieres March 6 (@Outlander_STARZ) June 1, 2021

La temporada 6, basada en el libro Viento y ceniza, retoma la trama después de los eventos de la quinta temporada, cuando Claire Beauchamp (Caitríona Balfe) regresa a Fraser's Ridge después de escapar de un encuentro violento con Lionel Brown (Ned Dennehy).

Claire y su esposo Jamie MacKenzie Fraser (Sam Heughan) tendrán que mantener la paz y prosperar en una sociedad que, como Claire sabe muy bien, se dirige sin saberlo hacia la revolución. En este contexto, Claire y Jamie han construido una casa juntos en Fraser's Ridge y ahora deben defenderla tal como fue establecida en un terreno que les otorgó la Corona.

Además de los protagonistas, Richard Rankin y Sophie Skelton también estarán de vuelta. La sexta entrega será algo más corta que las anteriores y constará de ocho episodios. Outlander ya ha renovado por una séptima temporada y, tal como se adelantó, compensará a los fans con 12 episodios.

"Estoy muy satisfecho con esta temporada. Es casi como un western. Y nos estamos dirigiendo hacia la Guerra de Independencia. Obviamente, también hay viajes en el tiempo y todos los demás elementos. Es una temporada pequeña, pero poderosa", comentó Heughan a CheatSheet.