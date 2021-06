La temporada 6 de Outlander ya tiene fecha de estreno y primeras imágenes

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

La sexta temporada de 'Outlander' ya tiene fecha de estreno. Starz ha anunciado que el rodaje de los nuevos episodios ya ha finalizado y que podrán verse a principios de 2022. Y, como aperitivo para los fans, la plataforma ha lanzado las primeras imágenes de los capítulos.

Las imágenes han sido compartidas aprovechando el World Outlander Day, una efeméride ideal para celebrar las novedades de la ficción histórica basada en las novelas de Diana Gabaldon y protagonizada por Sam Heughan y Caitriona Balfe.

La producción de la sexta temporada ha estado fuertemente marcada por el coronavirus. Esto ha provocado una reestructuración importante de agenda, puesto que la tanda verá reducida su número de episodios, tendrá un total de 8 frente a los 12 previstos. Según Deadline, la compañía tiene previsto que su capítulo de estreno tenga una duración total de 90 minutos.

In honor of #WorldOutlanderDay, I’m excited to announce that #Outlander Season 6 has officially wrapped and is coming your way in early 2022 with a 90-minute premiere episode! pic.twitter.com/q0RV8QEFEv