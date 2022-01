La temporada 2 de He-Man y los Masters del Universo ya tiene fecha de estreno en Netflix

MADRID, 27 Ene. (CulturaOcio) -

En 2021 Netflix estrenó He-Man y los Masters del Universo, reboot de de la serie homónima lanzada en 1983. Tras su primera entrega de 10 episodios, ya se ha desvelado la fecha de estreno de la segunda temporada.

"No tendréis que esperar demasiado. La temporada 2 de He-Man y los Masters del Universo llega el 3 de marzo", anunció la cuenta oficial en Twitter de la producción. El texto está acompañado de una imagen del príncipe Adam blandiendo una espada.

You won't have to wait long! He-Man and the Masters of the Universe Season 2 is coming March 3! #WeHaveThePower pic.twitter.com/mkw1I4pyb3