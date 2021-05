La temporada 5 de La Casa de Papel ya tiene fecha de estreno, tráiler y estará dividida en dos partes

MADRID, 24 May. (CulturaOcio) -

Y el atraco al Banco de España llegó a su fin. Netflix ha anunciado la fecha de estreno de la quinta temporada de 'La casa de papel'. El servicio en streaming ha decidido dividir el lanzamiento en dos partes, el primer volumen llegará el 3 de septiembre y el segundo lo hará el 3 de diciembre. La banda y el Profesor alargarán un poco más la despedida.

"Cuando empezamos a escribir la Parte 5 en plena pandemia sentimos que debíamos cambiar lo que se esperaba de una temporada de diez capítulos y buscamos por todos los medios generar una sensación de final de temporada o final de serie en ese primer volumen", explica Álex Pina, creador de la serie, en un comunicado.

"Decidimos trabajar en un género bélico extremo y colocar a La Banda contra las cuerdas. En el volumen 2 nos centramos más en la emocionalidad de los personajes, es un viaje por su mapa sentimental que nos conecta directamente con la despedida", continúa.

Además, junto al anuncio de la fecha de estreno de las dos tandas de capítulos, Netflix también ha lanzado el primer tráiler de la quinta temporada. Un épico adelanto cargado de acción y emoción que abusa de la cámara lenta para, aderezado con una versión del tema 'In The End' de Linkin Park, avisar que ya "no hay marcha atrás".

La sinopsis oficial de la quinta temporada es la siguiente: "La Banda lleva encerrada más de 100 horas en el Banco de España, han conseguido rescatar a Lisboa, pero viven uno de sus peores momentos tras haber perdido a uno de los suyos. El Profesor ha sido capturado por Sierra y, por primera vez, no cuenta con un plan para escapar".

Y prosigue: "Cuando parece que nada puede ir a peor, llegará un nuevo enemigo mucho más poderoso que cualquiera de los anteriores: el ejército. Se acerca el final del mayor atraco de la historia y lo que empezó siendo un robo ahora se transformará en una guerra".

La quinta parte de 'La casa de papel' está protagonizada por Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Pedro Alonso, Itziar Ituño, Rodrigo de la Serna, Najwa Nimri, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Belén Cuesta, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Fernando Cayo, Miguel Ángel Silvestre, Patrick Criado, José Manuel Seda y Alberto Amarila.