La temporada 5 de La casa de papel finaliza su rodaje: "Que corran las paellas por el Banco de España"

MADRID, 14 May. (CulturaOcio) -

El final de 'La casa de papel' está cada vez más cerca. Netflix ha anunciado el fin del rodaje de la quinta y última temporada de la exitosa serie creada por Álex Pina. Y lo ha hecho compartiendo una foto con el reparto vestido con los característicos monos rojos y con todos los miembros de la banda armados hasta los dientes.

La grabación ha sido muy extensa, pues comenzó en agosto del año pasado. "Lo que comenzó como un atraco, ha terminado siendo una familia", ha escrito el servicio en streaming junto con la fotografía. "Gracias a todos los fans por formar parte de la Resistencia, estamos ansiosos de mostraros cómo termina esta historia", concluye el mensaje de la cuenta estadounidense de Netflix

What started as a heist, ended as a family.



It’s a wrap on Part 5 of La Casa de Papel / Money Heist.



Thank you to all the fans for being part of La Resistencia! We can’t wait to show you how this story ends. pic.twitter.com/ey2TuEZENh