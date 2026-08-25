La temporada 8 de Black Mirror arranca su rodaje - NETFLIX

MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los fans de Black Mirror. La octava temporada de la distópica serie de ciencia ficción creada por Charlie Brooker ya ha comenzado su filmación.

Netflix ha anunciado en sus redes que los nuevos episodios han comenzado su rodaje, aunque aún no se ha concretado fecha de estreno para esta octava entrega de la antología ni tampoco su reparto ni trama.

No obstante, Brooker, quien ya está trabajando en los guiones y ejerce de productor, aseguró a comienzos de año, en una entrevista con Tudum, que esta nueva hornada de capítulos sería "más Black Mirror que nunca".

Black Mirror Season 8 is now in production. pic.twitter.com/MBFa4S4QZi — Netflix (@netflix) August 24, 2026

La noticia llega con la renovación por parte de Netflix de la tercera temporada de The Gentlemen: Los señores de la mafia, así como también una segunda entrega del reality Soy Gordon Ramsay, protagonizado por el célebre chef.

Además, la plataforma también ha renovado por una temporada 2 Leyendas, el exitoso drama de Neil Forsyth Legends, centrado en un grupo de agentes de policía encubiertos. Los nuevos episodios de la ficción entrarán en producción el año que viene.

"Estoy encantado de tener la oportunidad de contar una nueva historia en el fascinante y singular mundo que ofrece Leyendas y de mostrar hasta qué punto llegó a ser de peligroso, emocionante e importante su trabajo a finales de los años 90", afirmó Forsyth en declaraciones recogidas por Variety. Por otra parte, la plataforma de streaming ya había anunciado el regreso de otras de sus ficciones británicas con nuevas temporadas.

NETFLIX TAMBIÉN ESTRENARÁ NUEVAS TEMPORADAS DE OTRAS SERIES BRITÁNICAS DE ÉXITO

Entre ellas se encuentran Supacell, cuya segunda temporada desembarcará en Netflix en 2027, mientras que la temporada 2 de Palomas negras lo hará a finales de este año y la de La Casa Guinness, que volverá a contar con seis nuevos episodios, arrancará su producción el próximo enero. También regresarán series documentales como Fórmula 1: La emoción de un Grand Prix con una novena temporada o En casa de los Fury, cuya tercera entrega está en desarrollo.

"A nuestros espectadores les encantaron estas series, así que es una enorme satisfacción poder recuperarlas", afirma Anne Mensah, vicepresidenta de contenidos de Netflix en Reino Unido, tal y como informa Variety. "Volver a adentrarnos en la familia Guinness, cocinar con los Ramsay, infiltrarnos con los protagonistas de Leyendas y acompañar a los Fury en su hogar", añadió.

"Muchas gracias a los brillantes productores, actores, guionistas, directores y equipos que están detrás de estas producciones y de todas las series que regresan a Netflix. Es todo un privilegio poder ofrecer estas joyas a nuestros espectadores", concluyó Mensah.