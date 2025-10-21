La temporada 3 de Beavis y Butt-Head, la serie más gamberra de los 90, ya tiene fecha en Comedy Central

La temporada 3 de Beavis y Butt-Head, la serie más gamberra de los años 90, ya tiene fecha en Comedy Central - COMEDY CENTRAL

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

Beavis y Butt-Head, el reboot de la irreverente serie de animación de los años 90, regresará a Comedy Central el próximo 7 de noviembre. Creada por Mike Judge, la ficción vuelve con un humor lleno de más sarcasmo, más disparates y más desmadre. El viernes 7 de noviembre a las 22:30 horas se estrenarán dos primeros episodios y el resto irán llegando semanalmente al canal.

Creada por Judge en 1993 y emitida en el canal MTV hasta 2011, la ficción seguía los problemas en los que se metían dos jóvenes amantes del heavy metal. En 2022 Judge recuperó la serie demostrando que el humor despreocupado y la sátira juvenil siguen tan vigentes como en los años 90.

Según adelanta la sinopsis oficial, en esta nueva temporada "el dúo más despreocupado de la televisión se enfrentará -como solo ellos saben hacerlo- a una colección de situaciones tan absurdas como divertidas: desde intentar ganar dinero lavando coches, hasta pasar un día en la cárcel o acabar envueltos en una curiosa secta religiosa".

Al margen de la serie de televisión, la ficción también estrenó numerosas películas. En 1996 salió a la luz Beavis y Butt-Head recorren América, largometraje de animación que contó con la participación de figuras como Bruce Willis y Demi Moore en la versión original. En 2022 junto con el estreno del reboot, también se estrenó la película Beavis and Butt-Head Do the Universe.

Tras el estreno del doble episodio el próximo 7 de noviembre, el resto de los ocho capítulos que componen la temporada 3 de Beavis y Butt-Head irán llegando de forma semanal a Comedy Central. De esta manera le canal refuerza su catálogo de series de animación que incluye otras como South Park o numerosas sagas de Dragon Ball.