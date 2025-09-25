La temporada 27 de South Park en español llega a Comedy Central

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

La temporada 27 de South Park, la longeva e irreverente serie de animación, se estrena en versión doblada al castellano en Comedy Central este viernes 26 de septiembre a las 22:05 horas. La multipremiada sitcom es conocida por reflejar las contradicciones de la sociedad actual con su humor políticamente incorrecto.

Tal y como muestra el avance de la temporada 27 publicado por el canal, la ficción seguirá fiel a su estilo controvertido y no durará en meterse en temas de candente actualidad como la religión, la política o la cultura de la cancelación.

De hecho al final del avance, se puede ver a un personaje con la cara de presidente estadounidense Donald Trump en la cama con el demonio. "Es raro que le digas a todos que se relajen", le dice el maligno a lo que el político no duda en negarlo categóricamente.

La serie, que ya fue emitida en VOSE por Comedy Central el pasado mes de julio, sigue las nuevas aventuras de Stan, Kyle, Cartman y Kenny, cuatro alumnos de primaria de un disfuncional pueblo ficticio de Colorado, South Park. A través de situaciones absurdas y exageradas, la ficción vuelve a hacer lo que mejor sabe: disparar a todo lo que se mueve con su estilo ácido, surrealista y sin filtros.

Creada por Trey Parker y Matt Stone en 1997, la sitcom ha sido nominada en veinte ocasiones en los premios Emmy, de los cuales ha ganado cinco, incluyendo mejor programa de animación en 2013. En su versión original la serie cuenta con las voces de los propios Parker y Stone como Stan y Kyle respectivamente.