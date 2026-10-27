La temporada 2 de Animal, la comedia de Luis Zahera, ya tiene fecha de estreno en Netflix

Archivo - La temporada 2 de Animal ya tiene fecha de estreno en Netflix - NETFLIX - Archivo

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Animal, la comedia protagonizada por Luis Zahera, se estrenará en Netflix el 1 de enero de 2027. La serie, producida por Alea Media y nominada al Emmy Internacional 2026 en la categoría de mejor comedia, vuelve a contar también en su reparto con Lucía Caraballo, Carmen Ruiz y Álvaro Mel.

En esta nueva entrega, la llegada de su sobrina Uxía y un inusual negocio de entierros de mascotas, desestabilizan la idílica y cambiante vida de Antón, según avanza la plataforma.

El elenco de la ficción se completa con Adrián Viador (Vivir sin permiso), Raquel Nogueira (El caso Asunta), Pepo Suevos (Clanes) o Lucía Veiga (Celeste), entre otros.

La temporada 2 de Animal mantiene en la dirección a Laura M. Campos y Manu Gómez junto al creador de la serie, Víctor García León. El guion corre a cargo de el propio García León junto a Teresa Bellón y César Calvillo, mientras que la producción ejecutiva está en manos de Aitor Gabilondo (Patria), Jota Aceytuno (Urban. La vida es nuestra) y Víctor García León.

En esta nueva tanda de episodios, "Antón (Zahera) está en su mejor momento. En el nuevo Kawanda Urban se ha ganado a clientes, compañeros y también a Mike (Mel), su jefe. Todo cambia con la contratación de Uxía (Caraballo), recién diplomada en un curso de etología, ciencia que estudia el comportamiento animal.

Obligados a compartir consulta, tío y sobrina convierten cada diagnóstico en una batalla: Antón busca dolencias físicas; Uxía, problemas emocionales. Entre perros, gatos y un sinfín de peluditos, Antón, Uxía y Mike ponen en marcha un servicio de entierro para mascotas que trae una prosperidad insólita a Topomorto. Por una vez, todo parece ir bien.

Pero la abundancia también tiene un precio. Topomorto empieza a llenarse de nuevos vecinos y de modas que nadie entiende, y el pueblo que Antón conocía cambia a toda velocidad. Cuando la buena racha empieza a oler raro, Antón decide investigar qué hay detrás", adelanta la extensa sinopsis oficial.