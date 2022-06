La temporada 2 de El abogado del Lincoln, confirmada por Netflix: ¿Cuándo se estrenará?

MADRID, 15 Jun. (CulturaOcio) -

Netflix lanzó el pasado mayo El abogado del Lincoln, serie basada en la novela de Michael Connelly y creada por Ted Humphrey y David E. Kelley. Semanas después de su estreno, la plataforma de streaming ha confirmado su renovación.

"El mejor abogado de Los Ángeles está de vuelta. El abogado del Lincoln volverá a Netflix con una segunda temporada", anunció la compañía a través de Twitter. Según Collider, la entrega contará con 10 episodios y se basará en El quinto testigo, cuarto libro de la saga Mickey Haller.

LA’s finest lawyer is back. The Lincoln Lawyer will return for Season 2 on Netflix. pic.twitter.com/9VRKONBzmX