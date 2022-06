El fenómeno Entrevías, el nuevo éxito global español que arrasa en Netflix

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

La ficción española vuelve a arrasar en Netflix. Tras los éxitos de 'La Casa de Papel', 'Élite', 'Toy Boy' o 'Valeria', ahora es el turno de 'Entrevías'. La serie creada por David Bermejo, protagonizada por José Coronado y producida por Mediaset lidera el ranking mundial de las series más vistas de habla no inglesa, además de aparecer en los primeros puestos del top 10 de la lista de España, lo ha logrado también en países como México, Argentina, Chile, Francia, Portugal, Israel, Marruecos, Reino Unido o Estados Unidos.

El éxito no solo está confirmado por el propio servicio de vídeo bajo demanda a través de los datos que proporciona en su web oficial, sino también por otras páginas especializadas que analizan el rating de las producciones disponibles en streaming como FlixPatrol, que muestra que 'Entrevías', lanzada con el título de 'Wrong Side of the Tracks' en inglés, es la tercera producción de la plataforma más vista a nivel mundial, solo superada por 'Stranger Things' y 'El abogado del Lincoln'.

Aunque eso demuestra que la ficción española se ha convertido en un reclamo internacional y que, en otros mercados, es Netflix la principal beneficiada; cierto es que su triunfo a nivel español es compartido, puesto que 'Entrevías' ya había funcionado en audiencias durante su emisión en la televisión en abierto en Telecinco.

Esta es precisamente diferencia de otras series como 'Las chicas del cable' o la mentada 'Élite', en este caso Netflix solo ejerce como mera distribuidora, siendo una producción de Mediaset que llegó a la plataforma tras la emisión de sus dos primeras temporadas en Telecinco, que tuvieron una media de espectadores de 1.736.000 y una cuota del 15,6% de share, lo que demuestra que es posible que una ficción triunfe tanto en abierto como en streaming.

Lo mismo ocurrió con 'La casa de papel', que tras emitir sus dos primeras temporadas en Antena 3 con buenos datos de audiencia, dio el salto internacional al incomporarse al catálogo de Netflix, lo que la convirtió en uno de los grandes fenómenos mundiales de los últimos años a nivel de series. Después, como ha hecho con otras ficciones como 'Lucifer', fue Netflix la que produjo las tres siguientes temporadas de las andanzas de el Profesor, Tokyo, Denver, Berlín y compañía, que se estrenaron directamente en el servicio de streaming.

Ambientada en mayo de 2009, 'Entrevías' narra cómo Tirso Abantos (Coronado), exmilitar que regenta una ferretería el barrio de Vallecas, aceptar hacerse cargo de su complicada nieta adolescente, Irene (Nona Sobo). El choque entre ambos será inmediato, debido al carácter huraño de Tirso y la naturaleza rebelde de Irene. En medio, una trama de corrupción, narcotráfico y pandillas juveniles, en la que que entra en escena Ezequiel (Luis Zahera), un policía corrupto.

El éxito de 'Entrevías' puede extenderse tanto en Netflix como en Telecinco. En el caso de la plataforma, esta solo ha lanzado la primera temporada de ocho episodios, lo que significa que se guardan la segunda tanda para mantener más tiempo la conversación de la serie en redes sociales. En el caso de Telecinco, el final abierto que tuvo el final de la segunda entrega y sus robustos datos de audiencia pueden provocar que Mediaset apruebe una tercera temporada.