Archivo - Ted Lasso, renovada para una temporada 5 en Apple TV - APPLE TV - Archivo
MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -
Tras el éxito de su anterior tanda de episodios, Apple TV ha anunciado la renovación de Ted Lasso para una quinta temporada. Protagonizada y producida por Jason Sudeikis (Cómo acabar con tu jefe), la ficción sigue los pasos de un optimista entrenador de fútbol que, en la entrega más reciente de la serie, se enfrentaba al reto de entrenar a un equipo femenino de segunda división.
Desde su estreno en 2020, la ficción ha cosechado un gran reconocimiento. Su primera temporada se convirtió en la serie de comedia con más nominaciones al Emmy, y posteriormente logró una hazaña poco común al ganar la categoría de mejor comedia dos años consecutivos. En total, Ted Lasso ha logrado alzarse con 13 Premios Emmy.
TED LASSO ENTRENA A UN EQUIPO FEMENINO DE SEGUNDA DIVISIÓN
En la cuarta temporada de Ted Lasso, estrenada en agosto de este año, el entrenador regresó a Richmond para enfrentarse a su mayor desafío hasta la fecha: entrenar a un equipo femenino de fúbol de segunda división. A lo largo de sus diez episodios, Ted y el equipo aprenden a saltar antes de mirar, asumiendo riesgos que nunca imaginaron.
Además del ya mencionado Sudenkis, que se ha alzado con dos Emmy por este papel, forman parte del reparto Brett Goldstein (Thor: Love and Thunder), Brendan Hunt (Cómo acabar sin tu jefe 2), Jeremy Swift (Downton Abbey), Jude Mack (Such Brave Girls), Faye Marsay (Juego de Tronos), Rex Hayes (The Pact), Aisling Sharkey (Jurassic World: Dominion), Abbie Hern (Enola Holmes 2) y Grant Feely (Obi-Wan Kenobi). Además, la cuarta temporada también dio la bienvenida a Tanya Reynolds (Sex Education)
Sudeikis, además de protagonizar la serie, también ejerce de productor junto a Hunt, además de Jane Becker (Final Space), Jamie Lee (Crashing) y Bill Wrubel (Modern Family). Por otro lado, Goldstein, quien también es guionista junto a Sarah Walker (Silicon Valley), Phoebe Walsh (La vida y Beth) y Julia Lindon (El último hombre de la tierra), ejerce como productor ejecutivo junto a Leanne Bowen (Side Quest).