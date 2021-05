Superproblemas en el reboot de Las Supernenas

Protagonistas del reboot de Las Supernenas - COURTESY OF THE CW

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

The CW está preparando un reboot de acción real de Las Supernenas, serie de animación de Cartoon Network creada por Craig McCracken. La grabación del episodio piloto comenzó en abril de 2021, pero ahora la cadena ha dado marcha atrás y hará modificaciones en el proyecto.

Según TVLine, la cadena reescribirá y volverá a grabar el episodio fuera de calendario, por lo que no se terminará a tiempo para incluir en la programación de otoño de 2021.

"Tres mujeres desilusionadas de alrededor de 20 años con superpoderes que solían luchar juntas contra el crimen y que lamentan haber perdido su infancia se enfrentan a la elección de reunirse cuando el mundo las necesita más que nunca", reza la sinopsis de Las Supernenas.

El director de CW, Mark Pedowitz, justificó la decisión y, en declaraciones recogidas por Deadline, explicó que precisamente la razón por la que la gente hace pilotos es por qué en ocasiones las cosas no salen como esperaban. Pedowitz afirmó que el reinicio debe hacer justicia a la serie original y, sin especificar los aspectos que necesitan ser rediseñados, señaló que el tono del piloto podría ser "un poco demasiado cursi" para los espectadores.

En todo caso, aseguró que tienen plena confianza en el las protagonistas y en las guionistas Diablo Cody y Heather Regnier, pero que en esta ocasión decidieron "dar un paso atrás" para volver reformular el piloto ya que se estrata de "una franquicia muy poderosa" que despierta mucho interés.

Cabe destacar que, si bien The CW no quedó contenta con el primer resultado, exitosas series como Juego de tronos, Seinfeld, The Big Bang Theory o Star Trek grabaron varios pilotos antes de empezar a emitirse.

Pétalo, Burbuja y Cactus serán interpretadas por Chloe Bennet, Dove Cameron y Yana Perrault respectivamente. Donald Faison interpreta al profesor Utonium, el científico que crea a las Supernenas, mientras que Nicholas Podany será el villano Jojo. Diablo Cody y Heather V. Regnier estarán detrás del guion, mientras que Greg Berlanti ejercerá como productor.

Las Supernenas se estrenó en 1998 y emitió seis temporadas y 78 episodios. La serie original dio pie a otros proyectos como la película Las Supernenas (2002) y una versión anime, Las Supernenas Z, lanzada en 2006. Por el momento se desconoce la fecha de estreno de la versión de The CW.