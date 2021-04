Filtrada la primera imagen de Las Supernenas de carne y hueso

MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

The CW está preparando un reboot de acción real de Las Supernenas, serie de animación de Cartoon Network creada por Craig McCracken. Pétalo, Burbuja y Cactus volverán a la pequeña pantalla interpretadas por Chloe Bennet, Dove Cameron y Yana Perrault respectivamente, y los fans ya han podido ver las primeras imágenes de las actrices caracterizadas en el set.

En las fotos del rodaje, que está teniendo lugar en Atlanta, se puede ver a las protagonistas luciendo los característicos atuendos en rosa, verde y azul. Las fotos pertenecen al rodaje del primer episodio.

Chloe Bennet on the set of The CW Powerpuff Girls pic.twitter.com/lnDjGDbu09