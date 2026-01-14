Sueños de libertad estrena nueva cabecera al ritmo de Malú y anuncia 10 fichajes

1042614.1.260.149.20260114182800 Archivo - Grandes cambios e incorporaciones a Sueños de libertad, la serie de Antena 3 - ANTENA 3/ATRESMEDIA - Archivo

MADRID, 14 Ene. (CulturaOcio) -

Sueños de libertad, la serie diaria de Antena 3 protagonizada por Natalia Sánchez (Los Serrano), Oriol Tarrasón (Salvador), Dani Tatay (El juego de las llaves), afronta una nueva etapa llena de cambios y novedades. A partir de este viernes 16 de enero, la exitosa ficción incorporará una decena nuevos fichajes a su elenco, estrenará cabecera y experimentará un salto temporal que marcará la historia de los personajes.

Así, las nuevas entregas estarán marcadas por un lapso temporal de cuatro meses que permitirá mostrar cómo han evolucionado las relaciones, los conflictos y las decisiones pendientes coincidiendo con la llegada de diez nuevos personajes que pondrán a prueba todos los esquemas establecidos

Además, esta temporada llega acompañada de una nueva cabecera interpretada por Malú, que podrá verse también a partir de este viernes 16 de enero en Antena 3.

"Una nueva familia se incorpora a ficción: La familia Salazar, que llega a la colonia aparentando solidez y estabilidad, pero arrastra un pasado lleno de secretos. Pablo (Fernando Andina), un empresario marcado por una infidelidad, y Nieves (Itziar Atienza) su mujer, verán cómo su matrimonio se resquebraja con la reaparición de una antigua amante.

Mientras Miguel (Marco H. Medina), hijo mayor de los Salazar, se enfrenta a sus propios conflictos emocionales como nuevo médico del dispensario y Mabel (Delia Brufau), la hija rebelde, buscará su lugar desafiando las normas familiares", reza la sinopsis del nuevo arco argumental de la serie.

La ficción puede verse de lunes a viernes a las 15:45 horas en Antena 3 y también está disponible en atresplayer. Fuera de España, Sueños de libertad está disponible a través de Antena 3 Internacional y atresplayer Internacional.

El elenco que acompaña a Sánchez, Tarrasón y Tatay en Sueños de libertad está compuesto por Nancho Novo, Juanjo Puigcorbé, Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte, Javier Beltrán, Agnés Llobet, Arturo Querejeta, Pepa Aniorte, Ana Labordeta y Amanda Cárdenas entre otros. Junto a ellos, la producción de atresmedia incorpora a Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano como nuevos fichajes.

Creada por Beatriz Duque y Verónica Viñé, Sueños de libertad es una producción de Atresmedia en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia). Montse García y Jaume Banacolocha forman parte de la producción ejecutiva junto a Joan Noguer, quien también dirige junto a Eduardo Casanova, Fran Moreta, Eva Norverto, Diego Lesmes, Asier Aizpuru y Kiko Ruiz Claverol .