Steven Spielberg, ídolo de Dawson, se vuelca con la familia de James Van Der Beek y dona 25.000 dólares

MADRID, 13 Feb. (CulturaOcio) -

James Van Der Beek, la estrella de la mítica serie Dawson crece, falleció a los 48 años debido a un cáncer de colon. Los gastos del tratamiento de la enfermedad dejaron a su familia "sin fondos", por lo que sus amigos lanzaron una campaña de recaudación en GoFundMe para ayudar económicamente a la viuda del actor y a sus seis hijos. Steven Spielberg y su esposa, Kate Capshaw, son dos de las celebridades que se han sumado a la iniciativa, donando 25.000 dólares y ayudándo así en esta iniciativa que ya ha superado los dos millone sde dólares.

Tal y como informa Variety, Spielberg, que estrenará en verano del próximo año su filme de ciencia ficción, El día de la revelación, y su esposa, Capshaw, donaron 25.000 dólares para ayudar a la familia de Van Der Beek. El objetivo inicial de la campaña era reunir 250.000 dólares, pero en tan solo unas horas esa cifra ya se había rebasado y actualmente ya supera los 2 millones de dólares.

Dicho esto, aunque Van Der Beek y Spielberg no llegaron a trabajar juntos, el personaje del actor en Dawson crece era fan confeso del oscarizado director de Indiana Jones y otras cintas tan icónicas como E.T., el extraterrestre, Tiburón o Jurassic Park. De hecho, tenía en su cuarto varios pósteres de sus películas.

Por otro lado, hace meses el reparto de Dawson crece organizó una lectura de guion en beneficio de Van Der Beek y F Cancer, a la que el actor no pudo asistir debido a su enfermedad. En ella, Spielberg sorprendió a los fans de la ficción con un mensaje en vídeo dedicado al actor y un guiño al propio Dawson.

"Quizás algún día yo también tenga un armario como el de Dawson", expresó el director. Asimismo, otras celebridades que se han sumado a la campaña de recaudación de fondos han sido el actor Paul Walter Hauser, el director de la saga Wicked, John M. Chu, que donó 10.000 dólares, y la oscarizada actriz Zoe Saldaña, con una donación mensual de 2.500 dólares.

"A raíz de esta pérdida, Kimberly y los niños se enfrentan a un futuro incierto", reza la campaña de GoFundMe, que busca ayudar económicamente a la viuda del actor y a sus seis hijos. Los gastos médicos de James y la larga lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin fondos. Están trabajando duro para poder quedarse en su casa y garantizar que los niños puedan continuar con su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento tan increíblemente difícil. El apoyo de amigos, familiares y la comunidad en general marcará una gran diferencia en el camino que tienen por delante", continúa el texto.

El dinero que se recaude se destinará a "cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y financiar la educación de los niños". "Cada donación, sin importar su cuantía, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas. Gracias por considerar la posibilidad de hacer una donación para apoyarlos", finalizaba el mensaje de la campaña.

Los elevados costos médicos de su enfermedad ya provocaron que el actor empezara a subastar recuerdos de Dawson crece y Juego de campeones (Varsity Blues) para financiar el tratamiento y ayudar a familias en una situación parecida.