MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

Skeleton Crew, la serie de Star Wars protagonizada por Jude Law llegará a Dinsey+ en diciembre. Lo hará varios meses después del estreno de The Acolyte, la próxima serie de la saga que se lanzará el 5 de junio. Y ya ha salido a la luz una suculenta imagen que muestra tanto a su cuarteto protagonista como un misterioso droide.

Las novedades sobre esta nueva producción han sido más bien escasas desde que se presentase en la Star Wars Celebration de 2023. Sin embargo, su director, Jon Watts (Spider-Man: No Way Home) le aseguraba no hace mucho en declaraciones a Collider que su trama se centraría en "un grupo de niños que encuentran un misterioso secreto en su planeta y se pierden accidentalmente en la galaxia" y que realmente el público no se necesita saber nada de la saga galáctica para disfrutarla.

Y pese a que Lucasfilm suele ser extremadamente cauta para evitar posibles filtraciones, el merchandising ha jugado en contra del hermetismo una vez más. En este caso, se trata de una placa decorativa oficial y limitada de la serie que ofrece importantes detalles de la misma.

La imagen, que ya corre como la pólvora en Internet, muestra a sus cuatro jóvenes protagonistas, uno de ellos, con un aspecto similar al de un elefante y a un intrigante droide de rostro siniestro y ojos saltones. Aunque, quien no aparece en ella es Law, que encarnará en Skeleton Crew a un Jedi.

Poco a poco van saliendo detalles de #SkeletonCrew !!!



Si bien se trata de un producto de "merchan" que ha sido filtrado y no de una publicación oficial, no deja de ser algo que nos aporta pequeñas pinceladas de la que será la última serie de #StarWars que se estrene en este… pic.twitter.com/Ug9XYEd8Ll — 🧡🤍 Axel Tano 🤍🧡 (@MundosDeAhsoka) May 20, 2024

Hasta ahora, Disney+ no ha anunciado una fecha exacta para el lanzamiento de Skeleton Crew, pero se espera que llegue en algún punto de las Navidades. Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter y Robert Timothy Smith serán quienes encarnen al cuarteto protagonista, y a ellos, además de Law, también se les unirá la actriz Kerry Condon y el intérprete Tunde Adebimpe. Por otra parte, además de Watts, la dirección de la serie también correrá a cargo de otros grandes nombres de la industria como el de los Daniels (Todo a la vez en todas partes), Bryce Dallas Howard, David Lowery, Jake Chreier y Lee Isaac Chung.