¿Spoilea el tráiler del 2x04 de Euphoria la muerte de un querido personaje?

MADRID, 26 Ene. (CulturaOcio) -

HBO Max ha lanzado el tráiler del próximo episodio de Euphoria. El cuarto capítulo de la segunda temporada llegará a HBO Max España el lunes 31 de enero y, a juzgar por el adelanto, uno de los protagonistas podría estar en peligro.

En el clip se ve a Rue (Zendaya) abriendo la maleta llena de drogas que le entregó Laurie (Martha Kelly). "Por favor, Dios, no permitas que Jules (Hunter Schafer) se entere nunca de lo que voy a hacer", dice. En otra secuencia se ve a Nate (Jacob Elordi) hablando con Maddy (Alexa Demie).

"¿Sabes que te quería? No hablo de obsesión o peleas. Hablo de amor", dice ella. También se puede ver a Jules, Rue y Elliot (Dominic Fike) jugando a verdad o atrevimiento. Pero la escena más enigmática llega al final, cuando se ve a Rue llorando en medio de un funeral. En otra secuencia se ve a Elliot en la iglesia vacía. Además, el clip también adelanta una discusión entre Nate y Cassie (Sydney Sweeney) y la celebración del cumpleaños de Maddy.

Los fans ya han lanzado algunas teorías y muchos de ellos creen que podría ser el funeral de Ali (Colman Domingo), mentor de rehabilitación de Rue. "Más vale que el funeral de la próxima semana de Euphoria sea un sueño y no el de Ali", dijo un usuario en Twitter.

"Tengo una predicción de Euphoria. Apuesto a que Rue no le devuelve el dinero a Laurie, Laurie irá tras ella, pero Ali intenta salvarla y él es el que muere al final (de ahí la escena del funeral)", comentó una internauta.

