Zendaya se convierte en traficante en la temporada 2 de Euphoria, que estrena tráiler

MADRID, 21 Dic. (CulturaOcio) -

HBO ha lanzado el nuevo tráiler de Euphoria. La temporada 2 de la serie protagonizada por Zendaya se estrena el 9 de enero.

"Cuando la conocí, inmediatamente me enamoré de ella. En cuanto la vi, tuve miedo de perderla", dice Rue (Zendaya) sobre Jules (Hunter Schafer). Ambas se reencuentran después de que Rue recayera en las drogas.

El clip también desvela que la protagonista empezará a traficar, aunque seguirá yendo a las reuniones de apoyo para adictos y coincidirá con Ali (Colman Domingo). "¿Por qué me da la sensación de que hay algo que no me estás contando?", pregunta Jules. Además, el adelanto desvela que Cassie (Sydney Sweeney) parece estar saliendo con Nate (Jacob Elordi).

Completan el reparto Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Algee Smith, Maude Apatow, Javon Walton, Storm Reid y Austin Abrams. En la segunda temporada se incorporan al elenco Dominic Fike, Minka Kelly y Demetrius 'Lil Meech' Flenory Jr.

Creada, escrita y dirigida por Sam Levinson, Euphoria se basa en una miniserie israelí del mismo nombre, que fue ideada por Ron Leshem y Daphna Levin. La serie sigue a Rue y un grupo de jóvenes de secundaria mientras se enfrentan a sus problemas de drogas, sexo y violencia. La producción de la segunda temporada se retrasó debido a la pandemia de coronavirus. En su lugar, HBO Max lanzó dos episodios especiales que sirven de puente entre la primera y la segunda entrega.

"Es una temporada desafiante. Va a ser difícil y devastadora a veces, pero creo que Rue realmente merece todo ese cuidado cuando se trata de su personaje, porque creo que representa mucho para muchas personas", explicó Zendaya a Teen Vogue. "Creo que esta temporada no va a ser fácil. No va a ser nada fácil de ver", agregó.