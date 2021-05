Estos son los 6 spin-off de Juego de tronos

MADRID, 23 May. (CulturaOcio) -

'Juego de tronos' marcó un antes y un después en la historia de la televisión. Dos años después de su final, y convertida en un fenómeno que traspasó la pequeña pantalla, la ficción basada en la saga literaria de George R.R. Martin ya tiene su primer spin-off en marcha, 'House of the Dragon', del cual ya han podido verse las primeras imágenes. Pero no es el único que está en marcha. Poniente se expandirá... mucho más.

Las imágenes de Matt Smith y Emma D'Arcy convertidos en Daemon y Rhaenyra Targaryen en pleno rodaje en la playa de Cornwall ha causado furor en el fandom, que espera ansioso el regreso a los Siete Reinos. Aunque es 'House of the Dragon' el spin-off que está tomando forma, HBO tiene en proyecto varias producciones con las que los seguidores podrán revivir la lucha por el ansiado Trono de Hierro.

Estas son todas las series derivadas de Juego de Tronos que están en fase de desarrollo:

HOUSE OF THE DRAGON

Toca empezar por la primera que está cogiendo forma. Basada en la novela 'Fuego y sangre' de George R.R. Martin, está ambientada 300 años antes de lo sucedido en 'Juego de tronos'. Narrará la historia de la Casa Targaryen, los antepasados de Daenerys, los cuales gobernaban Poniente, y llevarán la trama a la famosa Danza de los Dragones, la cual fue una guerra fratricida del clan.

Creada por el propio Martin y Ryan Condal, está protagonizada por los citados Smith y D'Arcy junto con Paddy Considine, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best y Sonoya Mizuno.

SERIE DE DUNK Y EGG

De momento, solo 'House of the Dragon' es la única que, realmente, está en producción. El resto son proyectos que aún pueden ser descartados. Uno de ellos es una serie centrada en los personajes de Dunk y Egg. Estaría basada en las novelas cortas de George R.R. Martin 'El caballero errante', 'La espada leal' y 'El caballero misterioso'.

La trama estaría situada 90 años antes de los eventos de 'Juego de tronos' y seguiría las aventuras de Ser Duncan el Alto (Dunk) y su escudero (Egg), el cual acabó siendo el rey Aegon V Targaryen.

SERIE DE NYMERIA

Girará en torno a la reina guerrera Nymeria, un antepasado venerado de la Casa Martell, la cual fundó el reino de Dorne. Tan importante fue, que en 'Juego de tronos' dos personajes llevan su nombre, Nymeria Arena y también la loba huargo de Arya. Su historia sucedió un milenio antes de lo ocurrido en la serie original, lo que la convertiría en la ficción, cronológicamente, más antigua del universo de GOT.

Su título provisional es '10.000 Ships (10.000 barcos)', que haría referencia a la orden de Nymeria para que todas sus embarcaciones sean incendiadas tras haber traído a su ejército a Dorne desde Essos, un acto simbólico que significa que no hay vuelta atrás.

THE SEA SNAKE

Su título provisional es '9 Voyages' y Bruno Heller, creador de 'Roma', sería el que estaría detrás de este proyecto. En caso termine aprobándose, seguiría la odisea marina de Lord Corlys Velaryon, marido de Rhaenys Targaryen y considerado un gran navegante, cuyo apodo era el de La Serpiente Marina, que hace referencia al nombre de su velero.

Sería una serie más cercana al género de aventuras, pues narraría los viajes del lord alrededor de todo el continente y otras partes del mundo, en busca de poder y riqueza.

FLEA BOTTOM

Es uno de los proyectos que aún no tiene guionistas asignados. 'Flea Bottom' estará ambientado en una de las zonas más deprimidas de Desembarco del Rey, Lecho de Pulgas (Flea Bottom), un lugar que pudo verse más a fondo en la quinta temporada de 'GoT'. Se desconoce en qué línea temporal estaría y cuál sería el enfoque de la serie.

SERIE DE ANIMACIÓN

Aún no hay detalles sobre el tema o el estilo de este proyecto de animación. Lo que sí es evidente es que la animación puede llevar a otra dimensión los miles de años de la historia de Poniente, pues sus límites son mucho menores que las producciones en imagen real y su narración también puede ser distinta. De momento, poco más se conoce de esta producción.