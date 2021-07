Los Simpson ya predijeron el viaje espacial de Richard Branson en 2014

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

Richard Branson, fundador de Virgin Atlantic, se ha convertido en el primer turista espacial en viajar en una nave privada. El multimillonario se embarcó el 11 de julio en el VSS Unity para llevar a cabo este periplo, una aventura que ya predijeron Los Simpson en 2014.

En el episodio 15 de la temporada 25, titulado La guerra del arte, el falsificador de obras de arte Klaus Ziegler (doblado por Max von Sydow) se jacta de su trabajo frente a Lisa Simpson, afirmando que sus falsificaciones "dan placer a personas de todo el mundo". Varios personajes dan la razón a Ziegler y entre ellos está Branson, a quien se ve mirando un cuadro mientras flota en el interior de una nave espacial.

La nave alcanzó una altura de 86 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y Branson disfrutó de varios minutos de gravedad cero en el VSS Unity antes de regresar a salvo a la Tierra. "Fue la experiencia más completa de mi vida", comentó el empresario sobre el viaje. Branson estuvo acompañado por otros tres tripulantes, que partieron desde el SpacePort America, ubicado en Nuevo México.

"No estoy seguro de cómo sentirme sobre la predicción de los Simpson de 2014 de los viajes espaciales de Richard Branson", comentó un usuario en Twitter.

I am not sure how to feel about 2014’s Simpsons prediction of Richard Branson’s space travel 🤨 $SPCE #VirginGalactic pic.twitter.com/WJGg2PDl8T