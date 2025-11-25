La sexta temporada de Todas las criaturas grandes y pequeñas ya tiene fecha de estreno en Filmin - FILMIN

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

La sexta de temporada de Todas las criaturas grandes y pequeñas, una de las series más vistas de Filmin, ya tiene fecha de regreso. La ficción, que adapta la célebre saga de libros del James Herriot, basada en anécdotas de la vida de su autor como veterinario en Yorkshire, estrenará nuevos episodios el próximo 2 de diciembre.

En esta nueva entrega, Helen y James ahora tienen dos hijos: Jimmy, que ya no es un bebé y su hermana pequeña Rosie. Por otro lado, Tristan vuelve del frente tras muchos años fuera de casa y, a pesar de que la guerra ha terminado, las secuelas que deja tras su paso no son tan fácilmente borrables.

"A lo largo de la temporada intenta reprimir muchas cosas y hacer que todos crean que está perfectamente bien. Es el Tristan de siempre, el que todos conocemos y esperamos, pero poco a poco... se va dejando ver que no todo está bien", señala Callum Woodhouse, el actor que da vida al personaje.

Junto a Woodhouse, repite el elenco principal de las anteriores entregas con Nicholas Ralph como James Herriot, Rachel Shenton como Helen Herriot, Samuel West como Siegfried Farnon y Anna Madeley como la Señora Hall. Además, en los nuevos capítulos se suman nombres como Lucy-Jo Hudson (Coronation Street), Chris Gascoyne (Coronation Street), Jonathan Hyde (The Brutalist, Titanic) y Gaia Wise (El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim), la hija de Emma Thompson.

En esta temporada la serie regresa a Yorkshire Dales pero con un salto en el tiempo para arrancar en 1945 cuando el final de la Segunda Guerra Mundial es inminente. Y con el final del conflicto llegarán muchos cambios que afectarán a la familia Skeldale: avances veterinarios, familias que han crecido y nuevos rostros, mientras todos miran hacia un futuro con una promesa de paz.

Las serie, creada y dirigida por Ben Vanstone, junto a Brian Percival, Andy Hay, Metin Hüseyin, Sasha Ransome, Stewart Svaasand y Jordan Hogg, cuenta con guión de Lisa Holdsworth, Ben Vanstone, Maxine Exley, Jamie Crichton, Chloë Mi Lin Ewart, Julian Jones, Karim Khan, Debbie O'Malley, Helen Raynor y Freddy Syborn.