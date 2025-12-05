La serie de Padre no hay más que uno ya tiene fecha de estreno en Prime Video

Archivo - Padre no hay más que uno, la serie ya tiene fecha de estreno en Prime Video - PRIME VIDEO - Archivo

MADRID, 5 Dic. (CulturaOcio) -

La saga Padre no hay más que uno saltará al streaming con una serie de televisión que verá la luz en Prime Video el próximo 6 de febrero. La ficción, que no contará con la participación de Santiago Segura, protagonista, director y productor de las cinco películas de la franquicia, estará compuesta por 12 episodios.

Padre no hay más que uno, la serie, escrita y dirigida por Inés de León, recuperará a algunos de los personajes de la saga cinematográfica, pero centrando su trama en una nueva familia protagonista. Daniel Pérez Prada tomará el testigo de Segura como el padre encarnando a Mateo, mientras que Mariam Hernández se pondrá en la piel de Helena, la madre.

Completan el reparto Miriam Díaz Aroca y Rosario Pardo junto a Claudio Gallego, Amanda Cárdenas, Alberto Salvador, Naia de las Heras y Olivia Guerrero, que darán vida a los cinco hijos del matrimonio. Firman el guion, junto a Inés de León, Juan Manuel de Vega y Raúl Navarro, quien también participa en la dirección.

"Helena y Mateo son un matrimonio con cinco hijos. Cuando a Helena le ofrecen el trabajo de su vida en la app Conchy, toda la familia decide mudarse. Mateo, con más confianza que sentido común, deja de lado su carrera para encargarse del cuidado de sus hijos, convencido de que 'esto no puede ser tan difícil', pero pronto descubrirá que lo es, y mucho. Mientras Helena intenta brillar en su nueva empresa, sus hijos, descontentos con la mudanza, se organizan para sabotear este cambio de vida y poder volver a su antigua ciudad", reza la sinopsis de la serie.

La saga Padre no hay más que uno ha cerrado su paso por los cines con su quinta entrega, estrenada el pasado mes de junio. Se trata de la única saga de películas española que ha logrado superar en los últimos cinco años los 2 millones de espectadores en todas sus entregas.

Al igual que la saga cinematográfica, la serie de Padre no hay más que uno vuelve a ser una producción de Mª Luisa Gutiérrez, en representación de la productora Bowfinger International Pictures, en asociación con Sony Pictures International Productions y con la participación de Atresmedia y Prime Video. Segura, por su parte, no aparece acreditado ni como productor ni como guionista de esta nueva serie basada en su franquicia.