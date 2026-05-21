Auténticxs, la docuserie que captura el lado más inclusivo del fútbol de élite, llega a Cuatro

Auténticxs, la docuserie en la que jugadores con discapacidad intelectual intercambian experiencias con futbolistas profesionales - LALIGA GENUINE MOEVE/ MEDIASET/ CUATRO

MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

Este sábado 23 de mayo a partir de las 09:25 horas Cuatro estrenará la primera entrega de la docuserie Auténticxs. En la serie documental de tres episodios, jugadores con discapacidad intelectual intercambian experiencias y valores con futbolistas profesionales. Entre ellos, Pablo Fornals y Marc Bartra, del Real Betis; Marc Pubill, del Atlético de Madrid; y Gerard Moreno y Pau Navarro, del Villarreal.

Auténticxs pone en valor la inclusión a través de la LALIGA GENUINE Moeve. En cada una de sus tres entregas, los jugadores de esta competición visitan a sus homólogos que juegan en LALIGA EA SPORTS.

⚽️Mediaset España estrena #Auténticxs, docuserie que aborda el poder inclusivo y transformador del fútbol a través de LALIGA GENUINE Moeve @cuatro emitirá este sábado (09:25h) la primera de las tres entregas producidas en colaboración con SuperSport https://t.co/83lTuOWRXK — Mediaset España (@mediasetcom) May 21, 2026

Elena Cabrero, Chief Brand Officer de Moeve, ha asegurado que "esta serie es una ventana a LALIGA GENUINE Moeve, para conocer a las estrellas de una competición que es única en el mundo". "Verlos juntos, relacionarse, jugar y aportarse mutuamente es justo a lo que nos referimos en Moeve cuando decimos que 'El futuro es mejor si jugamos todos", añade Cabrero.

En la serie, alguno de los jugadores muestran de primera mano las rutinas y dinámicas del fútbol profesional, enseñando técnicas deportivas y cuestiones relacionadas con la gestión emocional y la convivencia dentro de un vestuario. Mientras, otros ayudan a descubrir lo que hace única en el mundo a LALIGA GENUINE Moeve, que pone por delante compartir antes que competir.

Por su parte, Olga de la Fuente, directora de la Fundación LALIGA, ha destacado que "estas piezas audiovisuales reflejan la esencia de LALIGA GENUINE Moeve" y la describe como "una competición transformadora que demuestra el poder del deporte para generar inclusión y oportunidades".

"A través de estas historias, el público podrá conocer de cerca a unos jugadores que inspiran dentro y fuera del campo, así como los vínculos que nacen con futbolistas profesionales desde la naturalidad, el respeto y la emoción compartida", indica de la Fuente.

EN QUÉ CONSISTE LALIGA GENUINE MOEVE

Moeve es una liga formada por equipos del colectivo DI, personas con discapacidad intelectual, que arrancó con su primera temporada en 2017/2018. Entre sus principales objetivos se encuentran la normalización de la práctica del fútbol en el colectivo de personas con discapacidad intelectual, el compromiso del fútbol profesional con un proyecto integrador y socialmente responsable y la promoción de equipos Genuine dentro de los clubes de LALIGA.

La competición se disputa en la modalidad de Fútbol 8, con partidos divididos en cuatro partes de diez minutos, y en ella no solo cuentan los resultados deportivos. Las actitudes positivas, la deportividad y el juego limpio son elementos clave del sistema de competición y se valoran mediante un sistema de puntos que premia el comportamiento y las acciones de jugadores y entrenadores durante los partidos.