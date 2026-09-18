La serie de Far Cry ficha estrellas de Widow's Bay, Juego de tronos o Spider-Noir

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

En noviembre de 2025 se dio a conocer que FX había dado luz verde a una serie antológica basada en la popular saga de videojuegos Far Cry, con Rob Mac (Colgados en Filadelfia) y Noah Hawley (Fargo) como productores ejecutivos. Ahora, se han anunciado nuevas adiciones a un elenco que ya contaba con el propio Mac, además de con Lizzy Caplan y Steve Buscemi. En España, la serie se verá en Disney + aunque todavía no tiene fecha de estreno.

Según señala Variety, la serie de Far Cry ha fichado a Brendan Gleeson (Spider-Noir, Almas en pena de Inisherin), Jennifer Jason Leigh (Fargo V, Los odiosos ocho), Hamish Linklater (La maldición de Widow's Bay, Misa de medianoche), Sam Spruell (El caballero de los Siete Reinos, En tierra hostil) y Jamie Demetriou (Barbie, Fleabag) para su primera temporada. Todavía no se ha anunciado a qué personajes encarnarán.

Por el momento se desconocen detalles de la trama, si bien Ubisoft ya adelantó en 2025, en un comunicado oficial, que cada temporada de la serie se desarrollaría en una localización distinta y contaría con un reparto completamente nuevo, apostando por historias independientes en entornos extremos con violencia desatada, villanos carismáticos y personajes atrapados en situaciones límite, respetando la esencia del videojuego.

FX describió la serie como una gran producción de acción donde la supervivencia, la moral ambigua y el choque entre opresores y rebeldes serían el eje de cada entrega.

FAR CRY, UNO DE LOS BUQUES INSIGNIA DE UBISOFT

Far Cry nació en 2004, con una primera entrega en la que el jugador controlaba a un antiguo marine envuelto en una intriga en las islas de Micronesia. Desde entonces, la saga se ha ampliado con cinco entregas más y varios spin-offs, convirtiéndose en una de las marcas más reconocibles del catálogo de Ubisoft y alcanzando más de 100 millones de jugadores.

La producción de FX supondrá la primera adaptación en imagen real de Far Cry en formato serie. Hasta ahora, el videojuego solo se había llevado a imagen real a través de una película dirigida por Uwe Boll y estrenada en 2008, un filme de bajo presupuesto que fue un fracaso comercial y recibió críticas muy negativas. Por otro lado, Ubisoft exploró el universo del videojuego con Capitán Laserhawk: Un remix de Blood Dragon, una serie de animación adulta estrenada en 2023 en Netflix.