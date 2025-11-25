En marcha una serie de Far Cry con Noah Hawley (Fargo) y Rob Mac (Colgados en Filadelfia)

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

La popular saga de videojuegos Far Cry, uno de los buques insignia de Ubisoft, dará el salto a la imagen real en televisión. FX ha dado luz verde a una serie antológica basada en la franquicia con Rob Mac, responsable de la comedia de culto Colgados en Filadelfia, y con Noah Hawley, artífice de las aclamadas Fargo y Alien: Planeta Tierra, como productores ejecutivos. Mac será también protagonista del proyecto.

Según informa también Ubisoft en un comunicado oficial, cada temporada de la serie se desarrollará en una localización distinta y contará con un reparto completamente nuevo, apostando por historias independientes en entornos extremos con violencia desatada, villanos carismáticos y personajes atrapados en situaciones límite. Por el momento no se ha anunciado ventana de estreno, detalles concretos de la trama o el resto del reparto más allá de la presencia de Mac.

El proyecto respetará así el formato de historias autocontenidas que caracteriza a los videojuegos, donde cada entrega transporta al jugador a un escenario diferente (islas tropicales, dictaduras ficticias, sectas en entornos rurales o futuros postapocalípticos...) sin necesidad de seguir una continuidad argumental estricta. FX describe la serie como una gran producción de acción donde la supervivencia, la moral ambigua y el choque entre opresores y rebeldes serán el eje de cada temporada.

"Trabajar codo con codo con Noah Hawley es un sueño hecho realidad. Ubisoft ha sido extraordinariamente generosa confiándonos uno de los mundos de videojuegos más icónicos jamás creados. Y, durante todo este proceso, mi familia de FX no ha dejado de impulsarme con su confianza y su apoyo constantes", ha expresado Mac en el comunicado.

"Lo que más me gusta de la franquicia Far Cry es que funciona como una antología. Cada juego es una variación de un mismo tema, del mismo modo que cada temporada de Fargo es una variación sobre una idea", ha explicado Hawley sobre por qué el universo de Far Cry encaja con su forma de narrar. "Poder crear una gran serie de acción que pueda cambiar de un año a otro, explorando siempre la naturaleza humana a través de este prisma tan complejo y caótico, es literalmente un sueño hecho realidad", continúa.

La saga Far Cry nació en 2004 y, desde entonces, se ha convertido en una de las marcas más reconocibles del catálogo de Ubisoft con seis entregas y varios spin-offs lanzados. La franquicia ha alcanzado más de 100 millones de jugadores, consolidándose como una de las series de acción en primera persona más exitosas. El título más reciente, Far Cry 6, llegó en 2021 y situó al jugador en una isla caribeña ficticia dominada por el dictador Antón Castillo, personaje interpretado por Giancarlo Esposito. Se prevé que la séptima parte salga en otoño de 2026.

La producción de FX supone la primera adaptación en imagen real de Far Cry en formato serie. Hasta ahora, solo se había llevado a imagen real a través de la película Far Cry (2008), un filme de bajo presupuesto que fue un fracaso comercial y recibió críticas muy negativas. Recientemente, Ubisoft exploró el universo del juego desde la animación adulta con Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, serie de Netflix inspirada en el spin-off Far Cry 3: Blood Dragon.