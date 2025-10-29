La serie documental de Kevin Costner sobre el lejano oeste llega a Canal Historia

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

La carrera de Kevin Costner ha estado vinculada al Western a través de proyectos como Bailando con lobos, Yellowstone y más recientemente, Horizon. Ahora, el intérprete se anima a desentrañar los orígenes del mito americano más allá de los estereotipos en la serie documental El Lejano Oeste por Kevin Costner, que llegará a Canal Historia a partir del próximo lunes 3 de noviembre a las 22:00 horas.

A través de archivos históricos, entrevistas en profundidad y efectos visuales de última generación, la serie documental busca desmontar los mitos creados por el cine y explorar las consecuencias históricas y actuales de un proceso de colonización que todavía resuena en la identidad estadounidense contemporánea.

A lo largo de ocho episodios Costner aborda los hitos más representativos de la conquista hacia el oeste. A través de una mirada cinematográfica, los espectadores podrán conocer los detalles de sucesos como la Batalla de los Árboles Caídos, que marcó el inicio de una nueva era para las Naciones Indígenas, o la Guerra del Condado de Johnson, donde pequeños ganaderos se enfrentaron a los poderosos barones por el control de las tierras.

Además, también se abordará las contradicciones de algunos personajes reales que encarnan las contradicciones, esperanzas y tragedias de un territorio forjado a sangre y fuego. Entre ellas destacan John Colter, Caballo Loco, Cynthia Ann Parker o el legendario Joaquín Murrieta.

El Lejano Oeste por Kevin Costner cuenta con la periodista y escritora Doris Kearns Goodwin, ganadora del premio Pulitzer, como productora ejecutiva. La producción invita a los espectadores a cruzar las fronteras de la leyenda y adentrarse en un territorio más humano, más complejo y, a menudo, más oscuro del mito americano: la lucha por la tierra.