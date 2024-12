Así arranca la temporada 2 de Separación (Severance) en Apple TV+

MADRID, 27 Dic. (CulturaOcio) -

Todavía quedan unas semanas para que el primero de los diez capítulos que conforman la segunda temporada de Separación (Severance), llegue a Apple TV+, el próximo 17 de enero. No obstante, para amenizar la espera e ir abriendo boca, la plataforma ya ha lanzado los ocho primeros minutos de la entrega.

La nueva tanda de capítulos tiene mucho que abordar, sobre todo teniendo en cuenta el intenso final de la anterior temporada, en el que, tras activar el protocolo Overtime, los trabajadores de Lumon descubrían algunas cosas importantes de quiénes son fuera de la empresa.

Así, Mark se enteraba de que su esposa, a la que creía muerta, trabaja en Lumon bajo la identidad de la señora Casey, Helly R., que en su vida exterior es Helena Eagan, trataba de denunciar la desconexión e Irving descubría que Burt está casado, mientras que el destino de Dylan quedaba en el aire.

