Senna vs Prost en el emocionante tráiler de la miniserie de Netflix - NETFLIX

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

Senna, la miniserie serie de Netflix que llevará una vez más a la pantalla la carrera del legendario tricampeón de la Formula 1, estrenará sus seis episodios el viernes 29 de noviembre. Ahora, la plataforma ha revelado el emocionante tráiler oficial de la ficción, que muestra varias de las gestas de 'Magic' sobre el monoplaza, su rivalidad con Alain Prost y su trágico final en Autodromo Enzo e Dino Ferrari el 1 de mayo de 1994.

El adelanto, de aproximadamente dos minutos de duración, arranca con varias imágenes de la infancia del piloto, que rápidamente se desvanecen para mostrar su mirada de campeón bajo la visera del casco con los colores de la bandera brasileña. "Incluso antes de montarme en un coche, ya sabía que había nacido para correr", proclama Senna al que da vida Gabriel Leone.

No obstante, su ascenso al olimpo de la categoría reina del automovilismo no fue fácil, arrancando en Toleman Motorsport, donde ya dio buena cuenta de su destreza al volante ante situaciones adversas. "La lluvia pone los coches al mismo nivel, pero no a los pilotos", dice el piloto mientras recorre las angostas calles de Montecarlo en 1984 a bordo de su monoplaza. Un gran premio en el que solo la lluvia fue capaz de parar al joven Senna, que ya mostraba la ambición y el desparpajo necesario para grabar su nombre en la historia de la F1.

Precisamente en dicha carrera el piloto iba camino de arrancarle las pegatinas al que más adelante sería su compañero de equipo, Prost (Matt Mella), con el que tendría una de las rivalidades más legendarias de la historia del campeonato. Subido en el McLaren, Senna dejó para el recuerdo multitud de gestas sobre el asfalto, demostrando su talento al volante con un estilo de conducción único. El adelanto recorre toda la vida del tricampeón, que terminó trágicamente a bordo del Williams el 1 de mayo de 1994 en Imola.

"En el transcurso de sus seis episodios, Senna recorre, por primera vez en la historia, toda la trayectoria de Ayrton (los obstáculos, altibajos, alegrías y penas que superó), su carácter y sus relaciones personales. La serie comienza con los inicios del tres veces campeón de Fórmula 1, cuando se fue a vivir a Inglaterra para competir en Formula Ford, y termina con su trágico accidente en Imola (Italia), durante el Grand Prix de San Marino", reza la sinopsis oficial de la serie.

Gabriel Louchard (Galvão Bueno) Y Pâmela Tomé (Xuxa) interpretan a dos de las personas más importantes para narrar la historia del piloto. También forman parte del elenco: Alice Wegmann (Lilian, la primera esposa de Senna); Camila Márdila (Viviane Senna, su hermana); Christian Malheiros (Maurinho, su amigo); Hugo Bonemer (Nelson Piquet); Julia Foti (Adriane Galisteu); Kazuhiro Muroyama (Soichiro Honda), Marco Ricca (Milton, su padre); Nicolas Cruz (Leonardo, su hermano); Rodrigo Veloso (Flávio, su cuñado), y Susana Ribeiro (Zaza, su madre).

Otros nombres que conforman el reparto son Kaya Scodelario (Laura, una periodista ficticia); Arnaud Viard (Jean-Marie Balestre); Patrick Kennedy (Ron Dennis); Joe Hurst (Keith Sutton); Johannes Heinrichs (Niki Lauda); Keisuke Hoashi (Osamu Goto); Leon Ockenden (James Hunt); Richard Clothier (Peter Warr); Steven Mackintosh (Frank Williams), Terry Fullerton (Rob Compton), Tom Mckay (Alex Hawkridge) y Tom Mannion (Sid Watkins), entre otros.

Vicente Amorim es el director general y showrunner de la serie, y comparte el trabajo de dirección con Julia Rezende. Este proyecto es una producción de Gullane en colaboración con Senna Brands y la familia del piloto.