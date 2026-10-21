La segunda temporada de FoQ. La Nueva Generación llegará en diciembre a atresplayer

FoQ. La Nueva Generación ya tiene mes de estreno para su segunda temporada en atresplayer - ATRESPLAYER

MADRID 21, (CulturaOcio)

Atresplayer ha anunciado que la segunda temporada de FoQ. La Nueva Generación se estrenará el próximo mes de diciembre. La nueva entrega de la ficción, que contará con el regreso de Angy Fernández y el fichaje de Carles Francino, prepara así la reapertura de las aulas del Zurbarán.

Tras lo vivido en la primera temporada, los alumnos inician un nuevo curso separados por los distintos bachilleratos elegidos, una situación que pone a prueba su amistad. Mientras intentan mantener su vínculo frente a nuevos desafíos personales, sentimentales y familiares, la entrega adopta una estética más cinematográfica marcada por hitos como Halloween, una fiesta semáforo o un viaje de team building.

Coincidiendo con el anuncio de la fecha, la plataforma ha hecho público en sus redes sociales el póster oficial de los nuevos episodios. En la imagen se muestra a los protagonistas que formarán parte de esta nueva tanda.

El anuncio llega tras el gran éxito de audiencia de su primera entrega, convertida en el mejor estreno de ficción original de atresplayer en los últimos dos años. La producción de Buendía Estudios Canarias, Boomerang TV y Atresmedia consolida así la continuidad de esta franquicia juvenil.

NUEVAS INCORPORACIONES EN EL ZURBARÁN Y LA VUELTA DE UN ROSTRO ICÓNICO

El reparto principal vuelve a estar encabezado por Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón, Kiko Bena, Miguel Fernández, Esther Mejorada, Santiago Garzozi, Julia Camus, Carla Domínguez, Biel Castaño y Rocky, junto a Adriana Hormigos, Miriam Rubio, Lara Gallo, Aarón Ayuso, Clara Doyen, Marek Pérez, Brian Vilche e Igor Morales. El claustro de profesores seguirá formado por Itziar Miranda, Silma López y Alex Sie.

Se incorporan al reparto Víctor Pérez como Zac, un estudiante que alterará el equilibrio del grupo desde su llegada, y, Carles Francino en la piel de Jacobo, el nuevo director del centro escolar. La institución académica afrontará así una completa reestructuración mientras intenta gestionar los inevitables conflictos del alumnado en el día a día.

El gran atractivo de la temporada será el regreso de Angy Fernández encarnando de nuevo a Paula, uno de los personajes más recordados de la serie original. La ficción, creada y escrita por García Miranda, se emitirá también fuera de España.