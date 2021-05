La secuela de Sexo en Nueva York ficha a la actriz no binaria Sara Ramírez

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

'And Just Like That...', la secuela que HBO Max prepara de 'Sexo en Nueva York', cuenta con una nueva incorporación. La actriz no binaria Sara Ramírez se une a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis para interpretar a un personaje queer.

'And Just Like That...' sigue la vida de Carrie, Miranda y Charlotte y cómo afrontan los retos que tienen como mujeres de 50 años y cómo su amistad las unirá en esta sinuosa travesía. Está previsto que los diez episodios que tendrá esta secuela, en la que no estará Kim Cattrall, la actriz que dio vida a la cuarta protagonista, Samantha Jones, comenzarán a rodarse este verano en Nueva York.

La actriz de 'Anatomía de Grey' y 'Madam Secretary' interpretará a Che Díaz, una humorista queer que se identifica como persona no binaria y que se dedica a los monólogos. La comediante presentará un podcast junto a Carrie Bradshaw. El objetivo de Che será derrumbar los roles y las identidades de género en su programa.

"Estamos más que emocionados de que un talento tan dinámico como el de Sara Ramírez se haya unido a la familia de Sexo en Nueva York", ha declarado a Deadline Michael Patrick King, productor ejecutivo de la ficción.