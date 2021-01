Sexo en Nueva York vuelve con Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon pero sin Kim Cattrall

MADRID, 11 Ene. (CulturaOcio) -

Ya es oficial: 'Sexo en Nueva York' regresa con Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon pero sin Kim Cattrall. Lo hará en una nueva temporada de 10 episodios que, bajo el título de 'And Just Like That...' se estrenará en HBO Max.

El regreso de la serie ha sido confirmado por las tres estrellas de 'Sexo en Nueva York' que han publicado un breve vídeo en sus redes sociales en el que aparecen diversas imágenes de la Gran Manzana.

Un clip de apenas unos segundos que Parker ha acompañado de una breve reflexión. "No pude evitarme preguntarme... ¿Dónde están ellas ahora?", escribió la actriz.

La ausencia de Cattrall, la cual se viene dando por hecha desde que surgieron los primeros rumores sobre el regreso de la serie, está motivada por la mala relación que mantiene con la gran estrella del show, Sarah Jessica Parker. Según informa Deadline, está previsto que estos diez nuevos capítulos de 'Sexo en Nueva York' comiencen su rodaje la próxima primavera.

Creada por Darren Star, basada en el libro de Candace Bushnell y protagonizada por Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw, Kristin Davis como Charlotte York, Cynthia Nixon como Miranda Hobbes y la ahora ausente Kim Cattrall como Samantha Jones, 'Sexo en Nueva York' se estrenó en 1998 y contó con un total de 94 capítulos divididos en seis temporadas.

Además, las aventuras de las cuatro amigas dieron lugar a dos largometrajes, el primero estrenado en 2008 y el segundo en 2010, ambos dirigidos por Michael Patrick King. También hubo espacio para una precuela, The Carrie Diaries, centrada en la juventud de la protagonista principal que, en este caso, fue interpretada por AnnaSophia Robb y que solo contó con dos temporadas.