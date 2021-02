Sarah Michelle Gellar defiende a las actrices de Buffy: "No quiero que mi nombre se asocie con Joss Whedon"

MADRID, 11 Feb. (CulturaOcio) -

Charisma Carpenter, quien dio vida a Cordelia Chase en Buffy, cazavampiros y Ángel, emitió un comunicado alegando que habría sufrido abusos y maltrato por parte de Joss Whedon, creador de la serie. Tras estas acusaciones, Sarah Michelle Gellar, la protagonista de la serie, ha publicado un comunicado y ha salido en defensa de su compañera.

"Aunque estoy orgullosa de que mi nombre esté vinculado a Buffy Summers, no quiero que mi nombre se asocie a Joss Whedon. Estoy centrada en estar con mi familia y superar la pandemia mundial, así que no haré más declaraciones. Pero apoyo a todas las víctimas de abuso y estoy orgullosa de que hablen", afirmó en Instagram.

"Joss Whedon abusó de su poder en numerosas ocasiones en Buffy, cazavampiros y Ángel. Eso potenció mi ansiedad escénica, me quitó poder y me alienó. Estos incidentes provocaron una enfermedad que aún padezco", dijo Carpenter. "Sus repetidas amenazas de despedirme acababan con la autoestima de cualquier joven actor. Me llamaba gorda delante de mis compañeros cuando estaba embarazada de cuatro meses", relató.

"Ignoró las llamadas de mis agentes para decirle que estaba embarazada. Cuando finalmente estuvo al tanto, pidió reunirse conmigo. En esa reunión a puerta cerrada me preguntó si 'iba a tenerlo' y usó mi condición de mujer y mis creencias para atacarme", contó.

Por su parte, Amber Benson, quien encarnó a Tara, también apoyó a Carpenter. "En Buffy, cazavampiros el ambiente era tóxico y empezada desde arriba. Charisma Carpenter está diciendo la verdad y la apoyo al 100%. Hubo mucho daño durante ese tiempo y muchos de nosotros todavía lo estamos procesando más de veinte años después", confesó.

Buffy was a toxic environment and it starts at the top. @AllCharisma is speaking truth and I support her 100%. There was a lot of damage done during that time and many of us are still processing it twenty plus years later. #IStandWithRayFisher #IStandWithCharismaCarpenter https://t.co/WJAmDGm76C