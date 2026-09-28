Rocío, la serie basada en la vida de Rocío Jurado, ha finalizado su rodaje

Rocío, la miniserie sobre Rocío Jurado que estrenarán RTVE y Movistar Plus, ha finalizado su rodaje - MOVISTAR PLUS

MADRID 28, (CulturaOcio)

Rocío, la miniserie que repasará la vida, el legado y la trayectoria de Rocío Jurado, una de las figuras más emblemáticas del panorama musical y la cultura popular, ha finalizado su rodaje. Tras recorrer escenarios clave en la vida de la artista andaluza y retratar su ascenso desde sus humildes orígenes hasta convertirse en un icono internacional, la ficción se estrenará en RTVE y Movistar Plus, sin fecha aún confirmada.

A lo largo de sus cuatro episodios, el espectador descubrirá tanto los grandes hitos musicales de la artista como su dimensión más íntima, mostrando a la mujer que existía detrás del mito desde una perspectiva respetuosa y alejada del sensacionalismo.

Susana Córdoba es la encargada de dar vida a la cantante en su etapa adulta, mientras que Carmen Fernández Raigón encarna a la cantante en su juventud. Junto a ellas, el reparto lo completan Martiño Rivas, Miquel Fernández, Víctor Clavijo, Antonio Velázquez, Adelfa Calvo y Teresa Hurtado de Ory, entre otros. En total, la producción cuenta con 74 personajes secundarios y la participación de cerca de 2.000 figurantes.

Esta ficción está dirigida por Humberto Miró y David Montoya, con Luis Santamaría en la producción ejecutiva por parte de Boomerang TV. El guión corre a cargo de Aurora Guerra, creadora de la serie, junto a Juan Beiro.

El rodaje comenzó a mediados de junio y se ha desarrollado en más de 66 localizaciones y escenarios reales repartidos entre Madrid y Chipiona.

El universo de la artista se completa en la plataforma Movistar Plus con La más grande, una serie documental original producida por Tesseo Premium Content y dirigida por Alexis Morante, estrenada en junio de este año. Esta obra profundiza en cómo Jurado desafió los límites de su tiempo, construyó su propia identidad y se convirtió en el reflejo de la evolución social de España.