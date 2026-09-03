José Coronado emula a Sherlock Holmes en el tráiler de El problema final, adaptación de Arturo Pérez-Reverte

Archivo - José Coronado convertido en Sherlock Holmes y con un crimen entre manos en el tráiler de El problema final - NETFLIX - Archivo

MADRID 3, (CulturaOcio)

El problema final, la miniserie que adapta la exitosa novela homónima de Arturo Pérez-Reverte, aterriza el 25 de septiembre en Netflix. La plataforma ha lanzado un intrigante tráiler centrado en Basil, el personaje de José Coronado, un actor que interpreta a Sherlock Holmes... y se verá envuelto en la investigación de un asesinato perpetrado en el hotel en el que se aloja.

En esta serie de cuatro capítulos, Coronado, protagonista de otros éxitos como Vivir sin permiso o Entrevías, encarna a un actor en horas bajas debe recurrir a las dotes detectivescas de sus personajes más famosos para resolver una misteriosa muerte en un hotel aislado donde todos son sospechosos.

"Dentro de usted hay un Sherlock deseando jugar", arranca diciendo el personaje de Martiño Rivas a Basil (Coronado). A partir de ese momento, el protagonista comienza a investigar la misteriosa muerte de Elisa, lo que desata la tensión con la dirección del establecimiento. "Va diciendo entre mis clientes que pudo no haber sido un suicidio", le reprende la gerente del hotel, encarnada por Maribel Verdú, ante lo que él simula no saber de qué habla. "¿Eso he dicho?", replica despistado.

"Diez sospechosos atrapados en una isla", le asegura Basil a quien parece su nuevo ayudante interpretado por Rivas, ratificando que el asesino se encuentra escondido entre los huéspedes. El protagonista califica la situación de "excepcional", a lo que el personaje de María Valverde le contesta de forma oportuna: "¿Y quién mejor en una situación excepcional que el mismísimo Sherlock?".

"Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote próximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeño hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen inglés, aparece muerta. Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar señales de ser algo mucho más inquietante: un asesinato.

Basil (Coronado), un actor retirado que en otro tiempo encarnó a Sherlock Holmes en la gran pantalla, se convierte, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentrañar lo ocurrido. Junto a Adela Figueroa (Valverde) y de la mano de Foxá (Rivas), recorrerá los rincones del lujoso hotel buscando respuestas, poniendo a prueba la serenidad de la señora Ausländer (Verdú), gerente del establecimiento", reza la sinopsis de la serie.

El problema final está protagonizada por Jose Coronado (Los creyentes), María Valverde (Fuimos canciones), Martiño Rivas (Las chicas del cable) y Maribel Verdú (El laberinto del fauno). El reparto de la ficción lo completan Gonzalo de Castro (Políticamente incorrectos), Cristina Kovani (La caza: Guadiana), José Condessa (Cacao) o Pepón Nieto (Smiley), entre otros.

Dirigida por Félix Viscarret (Una vida no tan simple, No mires a los ojos), la miniserie cuenta con Fernando Bovaira (Mientras dure la guerra, La Fortuna) como productor, Urko Errazquin (El campeón, La vida padre) como productor ejecutivo y Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré como guionistas.