Robert De Niro protagonizará The Whisper Man, lo nuevo de los hermanos Russo para Netflix

MADRID, 6 Feb. (CuturaOcio) -

Robert De Niro, al que pronto podrá verse en la miniserie de Netflix Día Cero, que se estrena el próximo 20 de febrero, volverá a colaborar con el servicio de streaming en otro thriller, The Whisper Man, que comenzará su producción esta primavera. Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot y Michael Disco producirán la ficción para AGBO.

Según informa The Wrap, la serie estará dirigida por James Ashcroft (The Rule of Jenny Pen, Atrapados en la oscuridad) y contará con un guion de Ben Jacoby (La primera profecía) y Chase Palmer (It) basado en la novela superventas The Whisper Man de Alex North.

La historia del libro sigue a un escritor viudo que acude a su padre, un policía y detective retirado, después de que su hijo de 8 años sea secuestrado. La investigación enseguida conecta con un caso de décadas atrás en torno al asesino en serie conocido como el Hombre de los Susurros. Por el momento, se desconoce qué papel interpretará De Niro y aunque lo más probable es que encarne al expolicía, también podría ser que dé vida al criminal.

"En AGBO estamos encantados de embarcarnos en nuestra sexta película con nuestros increíbles socios de Netflix. The Whisper Man es un thriller apasionante, pero en el fondo es una historia conmovedora y compleja de padres e hijos. Estamos agradecidos de contar con uno de los mejores actores de su generación, Robert De Niro, como protagonista de esta historia y con el extraordinario James Ashcroft como director", expresó Russo-Otstot en un comunicado.

Como señala el texto, The Whisper Man será el sexto título en el que colaboren el estudio de los hermanos Russo y la plataforma, siendo los otros cinco Mosul, Tyler Rake y Tyler Rake 2, El agente invisible y Estado eléctrico, cinta protagonizada por Millie Bobby Brown, Chris Pratt y Ke Huy Quan que llegará a Netflix el próximo 14 de marzo.

En cuanto a De Niro, por el momento tiene pendiente de estreno el filme dirigido por Barry Levinson Alto Knights, que aterrizará en las salas el próximo 21 de marzo, además de la ya mencionada miniserie Día Cero. Por otro lado, el pasado mes de diciembre Deadline anunciaba que el actor estaba cerrando un acuerdo para regresar en la cuarta entrega de Los padres de ella junto a Ben Stiller, Teri Polo y Blythe Danner.